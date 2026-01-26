РУ
    11:01, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Заседание Конституционной комиссии: акцент на ценностях Преамбулы Конституции и правах человека

    На втором заседании Конституционной комиссии началось поэтапное обсуждение предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    второе заседание Конституционной комиссии
    Фото: Конституционный суд

    В рамках заседания депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева представила сравнительную таблицу поправок, подготовленную по итогам первого заседания, с предложением последовательно рассмотреть положения Преамбулы и статей 1–39 Основного закона.

    депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева
    Кадр из видео

    — Преамбула Конституции — это не формальное вступление, а идейно-моральное ядро Основного закона, определяющее цели его принятия и базовые ориентиры развития государства, — подчеркнула Снежанна Имашева.

    В ходе обсуждения депутаты отметили, что предложенные изменения направлены на уточнение и укрепление основ конституционного строя, повышение юридической определённости норм и усиление правозащитных механизмов. Особое внимание уделено ценностной роли Преамбулы и актуализации конституционных норм с учётом современных общественных процессов.

    На заседании обсуждались положения I и II разделов Конституции, в том числе закрепление принципов правового и светского государства, защита человеческого достоинства, права на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, охрана частной жизни и персональных данных. Рассматривались также инициативы по повышению нормативного статуса конституционных принципов и их прямого применения.

    Кроме того, обсуждались предложения, касающиеся развития человеческого капитала, образования, науки и культуры, усиления социальных гарантий, охраны окружающей среды и защиты семьи. Рассмотрение инициатив будет продолжено на последующих заседаниях Конституционной комиссии.

    Прямой эфир транслируется и на YouTube-канале агентства Казинформ, а также на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz constcouncil.kz Конституциялық реформа 2026.

    Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

    Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе состоялось 24 января.

    Сегодня, 26 января, Конституционная комиссия обсудила в ходе второго заседания сводные предложения по реформе. На втором заседании предложили закрепить в Конституции РК новый порядок кадровых назначений с участием Курултая. Как было озвучено, дату выборов при досрочном уходе Президента будет объявлять Курултай; Вице-президент не сможет состоять в партии и заниматься бизнесом.

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Политика Конституционная реформа Политические реформы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
