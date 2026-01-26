Заседание Конституционной комиссии: акцент на ценностях Преамбулы Конституции и правах человека

В рамках заседания депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева представила сравнительную таблицу поправок, подготовленную по итогам первого заседания, с предложением последовательно рассмотреть положения Преамбулы и статей 1–39 Основного закона.

Кадр из видео

— Преамбула Конституции — это не формальное вступление, а идейно-моральное ядро Основного закона, определяющее цели его принятия и базовые ориентиры развития государства, — подчеркнула Снежанна Имашева.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что предложенные изменения направлены на уточнение и укрепление основ конституционного строя, повышение юридической определённости норм и усиление правозащитных механизмов. Особое внимание уделено ценностной роли Преамбулы и актуализации конституционных норм с учётом современных общественных процессов.

На заседании обсуждались положения I и II разделов Конституции, в том числе закрепление принципов правового и светского государства, защита человеческого достоинства, права на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, охрана частной жизни и персональных данных. Рассматривались также инициативы по повышению нормативного статуса конституционных принципов и их прямого применения.

Кроме того, обсуждались предложения, касающиеся развития человеческого капитала, образования, науки и культуры, усиления социальных гарантий, охраны окружающей среды и защиты семьи. Рассмотрение инициатив будет продолжено на последующих заседаниях Конституционной комиссии.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе состоялось 24 января.

Сегодня, 26 января, Конституционная комиссия обсудила в ходе второго заседания сводные предложения по реформе. На втором заседании предложили закрепить в Конституции РК новый порядок кадровых назначений с участием Курултая. Как было озвучено, дату выборов при досрочном уходе Президента будет объявлять Курултай; Вице-президент не сможет состоять в партии и заниматься бизнесом.