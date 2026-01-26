Дату выборов при досрочном уходе Президента будет объявлять Курултай

Согласно предложению, в течение семи дней со дня досрочного освобождения Президента от должности, его отрешения или смерти Курултай объявляет о проведении выборов Президента. Сами выборы должны состояться в течение двух месяцев со дня принятия соответствующего решения Курултая.

— Ситуация досрочного прекращения президентских полномочий объективно относится к числу наиболее чувствительных для политической системы. Четко установленный срок принятия решения Крултаем обеспечивает оперативность и предсказуемость действий государства. Семидневный срок для объявления выборов выполняет функцию государственной конституционной гарантии, не позволяя затягивать процесс и использовать образовавшуюся паузу в политических целях, — отметил Сарсембаев.

По его словам, таким образом подчеркивается приоритет народного волеизъявления как источника легитимности президентской власти.

При этом выборы Президента, как подчеркнул министр, должны быть проведены в течение двух месяцев со дня принятия решения Курултая.

— Такой срок является разумным и сбалансированным. Он, с одной стороны, позволяет избирательным органам и кандидатам подготовиться к выборам, а с другой — не допуская длительного пребывания государства в режиме временного исполнения полномочий, — подчеркнул министр.

Министр также отметил, что закрепление ведущей роли Курултая в объявлении президентских выборов отражает принцип разделения властей и институционального баланса. По его словам, Курултай как представительный орган народа выступает гарантом открытости, легитимности и конституционности процесса передачи высшей власти.

В совокупности предлагаемые сроки формируют четкий конституционный алгоритм перехода власти, исключающий произвольные решения и обеспечивающий устойчивость государственного управления. Предлагаемая норма, как подчеркнул министр, направлена на обеспечение непрерывности власти, демократической легитимации главы государства и прозрачности процедуры выборов.

