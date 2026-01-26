РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:54, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Дату выборов при досрочном уходе Президента будет объявлять Курултай

    На заседании Конституционной комиссии министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал о порядке проведения выборов в случае досрочного прекращения полномочий Президента Казахстана, который планируется закрепить в Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Конституционный суд

    Согласно предложению, в течение семи дней со дня досрочного освобождения Президента от должности, его отрешения или смерти Курултай объявляет о проведении выборов Президента. Сами выборы должны состояться в течение двух месяцев со дня принятия соответствующего решения Курултая.

    — Ситуация досрочного прекращения президентских полномочий объективно относится к числу наиболее чувствительных для политической системы. Четко установленный срок принятия решения Крултаем обеспечивает оперативность и предсказуемость действий государства. Семидневный срок для объявления выборов выполняет функцию государственной конституционной гарантии, не позволяя затягивать процесс и использовать образовавшуюся паузу в политических целях, — отметил Сарсембаев.

    По его словам, таким образом подчеркивается приоритет народного волеизъявления как источника легитимности президентской власти.

    При этом выборы Президента, как подчеркнул министр, должны быть проведены в течение двух месяцев со дня принятия решения Курултая.

    — Такой срок является разумным и сбалансированным. Он, с одной стороны, позволяет избирательным органам и кандидатам подготовиться к выборам, а с другой — не допуская длительного пребывания государства в режиме временного исполнения полномочий, — подчеркнул министр.

    Министр также отметил, что закрепление ведущей роли Курултая в объявлении президентских выборов отражает принцип разделения властей и институционального баланса. По его словам, Курултай как представительный орган народа выступает гарантом открытости, легитимности и конституционности процесса передачи высшей власти.

    В совокупности предлагаемые сроки формируют четкий конституционный алгоритм перехода власти, исключающий произвольные решения и обеспечивающий устойчивость государственного управления. Предлагаемая норма, как подчеркнул министр, направлена на обеспечение непрерывности власти, демократической легитимации главы государства и прозрачности процедуры выборов.

    Ранее порядок назначения и полномочия вице-президента, которые предлагают закрепить в Конституции, озвучил Помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам Ержан Жиенбаев. 

    Теги:
    Конституция Минюст Конституционный суд Конституционная реформа Политические реформы
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
