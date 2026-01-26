Вице-президент не сможет состоять в партии и заниматься бизнесом — Минюст Казахстана

По его словам, вице-президент не вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, осуществлять предпринимательскую деятельность и состоять в политических партиях. Установленные для вице-президента ограничения, включая запрет на партийную принадлежность, депутатский мандат и иную оплачиваемую деятельность, имеют схожие черты с требованиями, предусмотренными в Основном законе страны.

— Такие требования формируют деполитизированный и профессиональный характер данной должности, — отметил министр.

При этом, как подчеркнул Сарсембаев, вице-президент по поручению Главы государства призван обеспечивать внешнее представительство страны, взаимодействовать с ключевыми институтами власти, а также развивать диалог с гражданским обществом, научным, культурным и экспертным сообществами. Эти полномочия носят базовый характер и при необходимости могут уточняться Президентом.

При невозможности вице-президента принять на себя президентские полномочия они переходят к председателю Курултая, а при невозможности последнего — к Премьер-министру.

— Лицо, принявшее на себя полномочия президента, складывает с себя, соответственно, полномочия вице-президента, председателя Курултая, премьер-министра. В этом случае замещение вакантных государственных должностей осуществляется в порядке, предусмотренном Конституцией. Для общества это означает предсказуемость и полную уверенность в том, что государство действует последовательно и в правовом поле, независимо от внешних или внутренних обстоятельств, — отметил он.

Как отметил Сарсембаев, для общества это означает предсказуемость и уверенность в том, что государство действует последовательно и в правовом поле независимо от внешних и внутренних обстоятельств. Социальные обязательства выполняются, экономические процессы продолжаются, международные обязательства соблюдаются, а вице-президент при этом является публичным должностным лицом, обладающим необходимой легитимностью.

Ранее порядок назначения и полномочия вице-президента, которые предлагают закрепить в Конституции, озвучил Помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.



