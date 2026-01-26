Новый порядок кадровых назначений с участием Курултая предложили закрепить в Конституции РК

Министр отметил, что Президент, как высшее должностное лицо, несет ключевую ответственность за функционирование государства. В этой связи предлагается в Конституции закрепить, что Президент с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов, назначает на должности:

— Вице-президента Республики Казахстан;

— Премьер-министра Республики Казахстан;

— 10 судей Конституционного Суда;

— 6 членов Центральной избирательной комиссии;

— 8 членов Высшей аудиторской палаты.

При этом Президент наделяется правом распускать Курултай в случае повторного отказа в даче согласия на назначение на указанные должности.

— Данная конструкция выполняет превентивную функцию, стимулируя политические силы к поиску компромисса и ответственному поведению. В целом предлагаемая модель формирует баланс между Президентом и Курултаем, сочетая инициативную роль Главы государства с решающим голосом депутатского корпуса. Принципиально важно отметить, что предлагаемый подход предусматривает назначение Главой государства только с согласия Курултая. Указанные положения, бесспорно, усиливают эффективность государственной системы, которая зависит не от персоналий, а от качества институтов публичной власти, — подчеркнул Сарсембаев.

Прямой эфир транслируется и на YouTube-канале агентства Казинформ, а также на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz constcouncil.kz Конституциялық реформа 2026.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе состоялось 24 января.

Сегодня, 26 января, Конституционная комиссия обсуждает в ходе второго заседания сводные предложения по реформе.