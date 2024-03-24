Во время теракта в России 15-летний школьник спас больше сотни людей

Во время теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске 15-летний школьник Ислам Х. спас больше сотни людей, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила газета «Комсомольская правда». По ее информации, ученик восьмого класса подрабатывал в гардеробе во время концерта рок-группы «Пикник» и оказался недалеко от вооруженных террористов. По словам Ислама, он примерно полчаса выводил людей из здания.

— Ровно в 23:00 раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены «черные» выходы. <…> Я понимал, что если уйду, то погибнут сотни. Вывел, кого смог, и ушел домой. Героем себя не считаю, — сказал Ислам во время разговора с «Комсомольской правдой». Мать мальчика не смогла сдержать слез, когда узнала о поступке сына, сообщила газета.

Как сообщалось, вчера неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные. Более 30 областных и 20 столичных бригад скорой направили к «Крокус сити холлу».

После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара, по данным МЧС РФ, составила 12 900 кв. м.

Пожарные снимали людей с крыши, эвакуировали около 100 человек.

Меры безопасности усилены в аэропортах и на вокзалах Москвы. В Москве и Подмосковье отменили все массовые мероприятия. Меры безопасности в связи с ЧП усилили в нескольких регионах РФ.

ФСБ заявила о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокус сити холле».

24 марта объявлен Днем общенационального траура в России.

Для граждан Казахстана была открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Как сообщили вМИД РК, информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве. На теракт в России также отреагировали представители ЕС, выразив осуждение любых нападений на гражданское население.

Сегодня состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. В ходе разговора Президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева проведено оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан. Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, Глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.