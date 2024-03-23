24 марта объявлен Днем общенационального траура в России

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с террористическим актом в подмосковном «Крокус сити холле», передает собственный корреспондент Kazinform.

— Уважаемые граждане России! Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей — наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжёлом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают всё возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненных, — сказал Владимир Путин.

Он сообщил, что власти окажут необходимую помощь всем семьям, в которых погибли и пострадали люди.

— Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура, — отметил он.

Глава РФ добавил, что ФСБ России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов.

— Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу, — сказал президент России.

Напомним, вечером 22 марта сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

Также позже сообщалось, что число погибших в результате теракта в Москве выросло до 115.