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    16:00, 23 Март 2024 | GMT +6

    Президент провел оперативное совещание Совета безопасности

    ак
    Фото: Акорда

    Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, Глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

    В ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

    Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.

    Теги:
    Акорда Терроризм Совбез РК Токаев Касым-Жомарт Безопасность
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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