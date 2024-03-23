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    17:48, 23 Март 2024 | GMT +6

    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

    акорда
    Фото: Акорда

    В ходе разговора Президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье, передает агентство Kazinform со сылкой на Акорду.

    Глава нашего государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и вновь подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

    В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки.

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Владимир Путин
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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