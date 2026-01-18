Внешняя политика, армия и нацкомпания: кадровые назначения за неделю в Казахстане

На этой неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева назначил Ержана Казыхана представителем в переговорах с США. Трудовой путь начал вторым, а затем первым секретарем протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992). С 1992 по 1995 годы работал заведующим отделом, заместителем начальника управления госпротокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан. С 1995 по 2000 годы был первым секретарем, советником Постоянного Представительства Республики Казахстан при ООН, г. Нью-Йорк. В нулевые занимал должности директора департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК, постоянного Представителя РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству, заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан, помощника Президента РК, Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Республике Австрия, Постоянного представителя РК при международных организациях в городе Вене. С апреля 2011 по сентябрь 2012 года работал Министром иностранных дел РК. Затем был помощником Президента Республики Казахстан, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в США, специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, заместителем Руководителя Администрации Президента РК, помощником Президента Республики Казахстан по международным вопросам, постоянным представителем РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве.

Каныш Абубакиров назначен начальником Генштаба Вооруженных сил Казахстана. В Вооруженных силах Республики Казахстан прошел путь от командира разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона до начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. Служил начальником штаба – заместителем командира войсковой части 61993, командиром войсковых частей 22750, 25744, 61993. В разные годы проходил службу на должностях заместителя командующего Аэромобильными войсками – начальника управления боевой подготовки Управления командующего, начальника штаба – первого заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск, командующего войсками регионального командования «Запад», командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск. Являлся начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

Также представили нового зампреда Агентства РК по регулированию и развитию финрынка. Нуржан Турсунханов начал трудовую деятельность трейдером департамента казначейства в 2003 году в АО ДБ «HSBC Банк Казахстан». В 2004–2012 годах был главным дилером и заместителем начальника управления дилинговых операций департамента монетарных операций Национального банка. В 2012–2015 годах работал зампредом АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана». В 2015 году работал зампредседом АО «СПК «Алматы». В 2015–2019 годах занимал должности начальника управления пенсионными активами и заместителя директора департамента монетарных операций Национального банка. С декабря 2019 года также является членом Совета директоров АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана». С декабря 2019 года по январь 2026 года руководил департаментом монетарных операций Национального банка, осуществлял управление золотовалютными активами Национального банка, активами Национального фонда Республики Казахстан, пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда, а также активами клиентов Национального банка. С декабря 2019 года по январь 2026 года также являлся членом Совета директоров АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана».

Вместе с тем, Алижан Турар стал директором департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК. Он является выпускником University of Southampton (Великобритания) по программе «Болашак» по специальности «электроэнергетика». Алимжан Турар начинал свой трудовой путь как электрослесарь по ремонту оборудования в АО «КЕГОК», продолжив в строительной отрасли и на государственной службе. В Министерстве энергетики занимал должности от главного специалиста территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля до руководящих должностей в департаменте развития электроэнергетики, курируя реформы по трансформации отраслей тепло и электроэнргетики.

Управляющий директор АО «Казпочта» Талгат Газизов возглавил Kazakh Tourism. Свою карьеру Газизов начал преподавателем кафедры всемирной истории и международных отношений Карагандинского университета. Затем работал в различных организациях Министерства культуры и информации, возглавлял департамент информационной поддержки и PR-продвижения в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», а также департамент коммуникаций и анализа Центрального аппарата партии Amanat. Ранее занимал позиции в частном секторе — управляющим директором в группе компаний «AQGroup» и заместителем директора филиала АО «Казпочта». До назначения на должность председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Газизов с 2023 года был управляющим директором-членом правления АО «Казпочта».

Также на этой неделе Нурлан Омирханов назначен на должность руководителя управления энергетики и водоснабжения Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 2007 году в проектном институте «Базис» в должности инженера по водоснабжению и водоотведению II категории. В разные годы работал главным инженером ТОО «Ай-Бек строй», сменным инженером диспетчерской службы и инженером II категории дочернего государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Су Желісі» ГКП «Алматы Су Холдингі», статистиком управления строительства города Алматы, главным специалистом управления энергетики и коммунального хозяйства, начальником строительного участка ИП «Томи», начальником участка строительства инженерных сетей — техническим директором ТОО «Асу Строй ЛТД», директором производственного департамента ТОО «Alatau Public Utilities». С апреля 2025 года занимал должность начальника отдела управления энергетики и водоснабжения Алматинской области.

Кадровые изменения коснулись и спортивной сферы. Кирилл Альшевский стал главным тренером ФК «Иртыш». Он в разные годы работал в таких в клубах, как «Рух», «Лиепая», «БАТЭ», «РУОР», минское «Динамо», а также в структурах молодежных сборных Беларуси.

Бывший главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов назначен на должность вице-президента Казахстанской федерации бокса. Его основной задачей на новом посту будет координация работы тренеров и составление тренировочного плана.