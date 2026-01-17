РУ
    12:46, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Каныш Абубакиров назначен начальником Генштаба Вооруженных сил Казахстана

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

    Каныш Абубакиров назначен начальником Генштаба Вооруженных сил Казахстана
    Фото: МО РК

    Распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

    Первым заместителем министра обороны Республики Казахстан — начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан распоряжением Главы государства назначен Абубакиров Каныш Асанханович, он освобожден от ранее занимаемой должности.

    Каныш Абубакиров родился 12 февраля 1977 года в Туркестанской области.

    Выпускник Военной академии Вооруженных сил РК и Национального университета обороны.

    В Вооруженных силах Республики Казахстан прошел путь от командира разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона до начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. Служил начальником штаба – заместителем командира войсковой части 61993, командиром войсковых частей 22750, 25744, 61993.

    В разные годы проходил службу на должностях заместителя командующего Аэромобильными войсками – начальника управления боевой подготовки Управления командующего, начальника штаба – первого заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск, командующего войсками регионального командования «Запад», командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск.

    Являлся начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

    Награжден орденами «Айбын» ІІ степени, «Даңқ» II степени и медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

    В январе 2024 года он был назначен заместителем министра обороны РК.

