Каныш Абубакиров назначен начальником Генштаба Вооруженных сил Казахстана

Распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

Первым заместителем министра обороны Республики Казахстан — начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан распоряжением Главы государства назначен Абубакиров Каныш Асанханович, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Каныш Абубакиров родился 12 февраля 1977 года в Туркестанской области.

Выпускник Военной академии Вооруженных сил РК и Национального университета обороны.

В Вооруженных силах Республики Казахстан прошел путь от командира разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона до начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. Служил начальником штаба – заместителем командира войсковой части 61993, командиром войсковых частей 22750, 25744, 61993.

В разные годы проходил службу на должностях заместителя командующего Аэромобильными войсками – начальника управления боевой подготовки Управления командующего, начальника штаба – первого заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск, командующего войсками регионального командования «Запад», командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск.

Являлся начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

Награжден орденами «Айбын» ІІ степени, «Даңқ» II степени и медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

В январе 2024 года он был назначен заместителем министра обороны РК.