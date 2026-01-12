РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Алимжан Турар возглавил департамент по ВИЭ Минэнерго

    На должность директора департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК назначен Алимжан Турар, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Алимжан Турар возглавил департамент по ВИЭ Минэнерго
    Фото: Министерство энергетики РК

    Он является выпускником University of Southampton (Великобритания) по программе «Болашак» по специальности «электроэнергетика».

    Алимжан Турар начинал свой трудовой путь как электрослесарь по ремонту оборудования в АО «КЕГОК», продолжив ее в строительной отрасли и на государственной службе.

    В Министерстве энергетики занимал должности от главного специалиста территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля до руководящих должностей в департаменте развития электроэнергетики, курируя реформы по трансформации отраслей тепло и электроэнргетики.

    Ранее был назначен глава управления энергетики и водоснабжения Алматинской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Минэнерго РК Возобновляемые источники энергии Назначения Энергетика
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают