Алимжан Турар возглавил департамент по ВИЭ Минэнерго
На должность директора департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК назначен Алимжан Турар, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.
Он является выпускником University of Southampton (Великобритания) по программе «Болашак» по специальности «электроэнергетика».
Алимжан Турар начинал свой трудовой путь как электрослесарь по ремонту оборудования в АО «КЕГОК», продолжив ее в строительной отрасли и на государственной службе.
В Министерстве энергетики занимал должности от главного специалиста территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля до руководящих должностей в департаменте развития электроэнергетики, курируя реформы по трансформации отраслей тепло и электроэнргетики.
Ранее был назначен глава управления энергетики и водоснабжения Алматинской области.