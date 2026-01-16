Управляющий директор АО «Казпочта» возглавил Kazakh Tourism

Талгат Газизов родился 21 октября 1986 года в Астане. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби, а также Университет Майами по программе «Болашак».

Свою карьеру Газизов начал преподавателем кафедры всемирной истории и международных отношений Карагандинского университета. Затем работал в различных организациях Министерства культуры и информации, возглавлял Департамент информационной поддержки и PR-продвижения в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», а также Департамент коммуникаций и анализа Центрального аппарата партии Amanat.

Ранее занимал позиции в частном секторе — управляющим директором в группе компаний «AQGroup» и заместителем директора филиала АО «Казпочта».

До назначения на должность председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Газизов с 2023 года был управляющим директором-членом правления АО «Казпочта».

