    11:39, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Управляющий директор АО «Казпочта» возглавил Kazakh Tourism

    Талгат Газизов назначен председателем правления АО «НК «Kazakh Tourism», сообщили в Комитете индустрии туризма. Решение о назначении принял Совет директоров компании, передает агентство Kazinform.

    председатель Kazakh Tourism, Талгат Газизов
    Фото: Комитет индустрии туризма

    Талгат Газизов родился 21 октября 1986 года в Астане. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби, а также Университет Майами по программе «Болашак».

    Свою карьеру Газизов начал преподавателем кафедры всемирной истории и международных отношений Карагандинского университета. Затем работал в различных организациях Министерства культуры и информации, возглавлял Департамент информационной поддержки и PR-продвижения в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», а также Департамент коммуникаций и анализа Центрального аппарата партии Amanat.

    Ранее занимал позиции в частном секторе — управляющим директором в группе компаний «AQGroup» и заместителем директора филиала АО «Казпочта».

    До назначения на должность председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Газизов с 2023 года был управляющим директором-членом правления АО «Казпочта».

    Ранее сообщалось, что Глава государства назначил Ержана Казыхана представителем в переговорах с США.

    Дамира Кеңесбай
    Автор
