Касым-Жомарт Токаев назначил Ержана Казыхана представителем в переговорах с США
Соответсвующий указ опубликовала Акорда, передает агентство Kazinform.
Распоряжением Главы государства на Казыхана Ержана Хозеулы, Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности Представителя Президента Республики Казахстан в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Казыхан Ержан Хозеулы родился 21 августа 1964 года.
Образование:
Ленинградский государственный университет, восточный факультет (1987)
Историк-востоковед
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР
Индийский институт международных отношений
Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса (10.2005)
ТРУДОВОЙ СТАЖ:
- Второй секретарь, Первый секретарь Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992)
- Заведующий отделом, заместитель Начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1992-1995)
- Первый секретарь, Советник Постоянного Представительства Республики Казахстан при ООН, г. Нью-Йорк (1995-2000)
- Директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2003)
- Постоянный Представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (2003-2007)
- Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (02.02.11.2007.2008)
- Помощник Президента Республики Казахстан (11.02.12.26.2008.2008)
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене (26.12.2008-02.2011)
- Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2011-04.2011)
- Министр иностранных дел Республики Казахстан (04.2011-09.2012)
- Помощник Президента Республики Казахстан (09.2012-06.2014)
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (09.2014-02.2017)
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в США (02.2017-04.2021)
- Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству (05.04.2021-01.2022)
- Заместитель Руководителя Администрации Президента РК — Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству (11.01.09.01.2022.2023)
- Помощник Президента Республики Казахстан по международным вопросам (с 01.09.2023 — 26.09.2025)
- Постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве (с 26.09.2025)