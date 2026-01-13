Касым-Жомарт Токаев назначил Ержана Казыхана представителем в переговорах с США

Распоряжением Главы государства на Казыхана Ержана Хозеулы, Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности Представителя Президента Республики Казахстан в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Казыхан Ержан Хозеулы родился 21 августа 1964 года.

Образование:

Ленинградский государственный университет, восточный факультет (1987)

Историк-востоковед

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР

Индийский институт международных отношений

Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса (10.2005)

ТРУДОВОЙ СТАЖ: