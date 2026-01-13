РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:36, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев назначил Ержана Казыхана представителем в переговорах с США

    Соответсвующий указ опубликовала Акорда, передает агентство Kazinform.

    Токаев назначил спецпредставителя в переговорном процессе с США
    Фото: Акорда

    Распоряжением Главы государства на Казыхана Ержана Хозеулы, Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности Представителя Президента Республики Казахстан в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

    Казыхан Ержан Хозеулы родился 21 августа 1964 года. 

    Образование:

    Ленинградский государственный университет, восточный факультет (1987)

    Историк-востоковед

    Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР

    Индийский институт международных отношений

    Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса (10.2005)

    ТРУДОВОЙ СТАЖ:

    • Второй секретарь, Первый секретарь Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992)
    • Заведующий отделом, заместитель Начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1992-1995)
    • Первый секретарь, Советник Постоянного Представительства Республики Казахстан при ООН, г. Нью-Йорк (1995-2000)
    • Директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2003)
    • Постоянный Представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (2003-2007)
    • Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (02.02.11.2007.2008)
    • Помощник Президента Республики Казахстан (11.02.12.26.2008.2008)
    • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене (26.12.2008-02.2011)
    • Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2011-04.2011)
    • Министр иностранных дел Республики Казахстан (04.2011-09.2012)
    • Помощник Президента Республики Казахстан (09.2012-06.2014)
    • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (09.2014-02.2017)
    • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в США (02.2017-04.2021)
    • Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству (05.04.2021-01.2022)
    • Заместитель Руководителя Администрации Президента РК — Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству (11.01.09.01.2022.2023)
    • Помощник Президента Республики Казахстан по международным вопросам (с 01.09.2023 — 26.09.2025)
    • Постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве (с 26.09.2025)

     

