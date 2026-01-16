Назначен новый зампред Агентства РК по регулированию и развитию финрынка

Распоряжением Главы государства Турсунханов Нуржан Аскарович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Окончил University of Nottingham в 2003 году по специальности «Экономика». В 2020 году завершил обучение по программе «Деловое администрирование для руководителей» в Nazarbayev University.

Нуржан Турсунханов начал трудовую деятельность в 2003 году в АО ДБ «HSBC Банк Казахстан», где работал трейдером департамента казначейства.

В 2004–2012 годах занимал должности главного дилера и заместителя начальника управления дилинговых операций департамента монетарных операций Национального банка.

В 2012–2015 годах работал заместителем председателя АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана».

С июня по декабрь 2015 года работал заместителем председателя АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».

В 2015–2019 годах занимал должности начальника управления пенсионными активами и заместителя директора департамента монетарных операций Национального банка. С декабря 2019 года также является членом Совета директоров АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана».

С декабря 2019 года по январь 2026 года руководил департаментом монетарных операций Национального банка, осуществлял управление золотовалютными активами Национального банка, активами Национального фонда Республики Казахстан, пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда, а также активами клиентов Национального банка. Курировал проведение операций на финансовых рынках в целях реализации денежно-кредитной политики, обеспечения наличной иностранной валютой и реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота.

С декабря 2019 года по январь 2026 года также являлся членом Совета директоров АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана».

Награжден государственной наградой «Ерен еңбегі үшін», юбилейными медалями «Теңгеге 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Теңгеге 30 жыл», а также нагрудным знаком «Заслуженный работник Национального банка Республики Казахстан» и благодарностями Председателя Национального банка.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову.