    20:51, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Назначен новый главный тренер ФК «Иртыш»

    Тренировать бело-синих теперь будет Кирилл Альшевский, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ФК «Иртыш»

    В ФК «Иртыш» сообщили, что главным тренером основного состава команды стал белорусский специалист. 

    Кирилл Альшевский в разные годы работал в таких в клубах, как «Рух», «Лиепая», «БАТЭ», «РУОР», минское «Динамо», а также в структурах молодежных сборных Беларуси.

    — Под руководством Альшевского борисовский «БАТЭ» подтвердил статус флагмана белорусского футбола, добившись значимых результатов на национальной арене как серебряный призер чемпионата и обладатель Кубка Белоруси, — сообщили в ФК «Иртыш».

    Последним местом работы тренера был московский «Велес».

    Ранее стало известно об уходе из ФК «Иртыш» главного тренера, директора и нескольких игроков.

