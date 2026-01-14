Назначен новый главный тренер ФК «Иртыш»

В ФК «Иртыш» сообщили, что главным тренером основного состава команды стал белорусский специалист.

Кирилл Альшевский в разные годы работал в таких в клубах, как «Рух», «Лиепая», «БАТЭ», «РУОР», минское «Динамо», а также в структурах молодежных сборных Беларуси.

— Под руководством Альшевского борисовский «БАТЭ» подтвердил статус флагмана белорусского футбола, добившись значимых результатов на национальной арене как серебряный призер чемпионата и обладатель Кубка Белоруси, — сообщили в ФК «Иртыш».

Последним местом работы тренера был московский «Велес».

Ранее стало известно об уходе из ФК «Иртыш» главного тренера, директора и нескольких игроков.