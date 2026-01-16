РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:52, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Экс-тренер сборной РК по боксу Кайрат Сатжанов получил новую должность

    Казахстанская федерация бокса объявила о назначении бывшего главного тренера мужской сборной Казахстана по боксу Кайрата Сатжанова на должность вице-президента, передает Kazinform.

    Сатжанов Кайрат
    Фото: instagram.com/satzhan_kairat

    Сообщается, что по распоряжению президента Федерации бокса Казахстана Кайрат Сатжанов назначен вице-президентом КБФ по работе с тренерами.

    Его основной задачей на новом посту будет координация работы тренеров и составление тренировочного плана.

    — Всем казахстанцам спасибо за поддержку. Спасибо президенту и коллективу федерации. За год добились хороших результатов. На турнирах занимали первые вторые места в командных зачетах. В этом году также много важных стартов. В марте чемпионат Азии, в течение года — этапы Кубка мира, Азиатские игры. Желаю удачи нашей сборной. С поста главного тренера борной ушел по собственному желанию. На новой должности по работе с тренерами с честью приложу все силы для успешной работы, — заявил Кайрат Сатжанов.


    Напомним, ранее стало известно, что добившийся больших успехов со сборной Казахстана Кайрат Сатжанов неожиданно перестал быть главным тренером.

    Спорт Назначения
