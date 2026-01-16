Экс-тренер сборной РК по боксу Кайрат Сатжанов получил новую должность

Сообщается, что по распоряжению президента Федерации бокса Казахстана Кайрат Сатжанов назначен вице-президентом КБФ по работе с тренерами.

Его основной задачей на новом посту будет координация работы тренеров и составление тренировочного плана.

— Всем казахстанцам спасибо за поддержку. Спасибо президенту и коллективу федерации. За год добились хороших результатов. На турнирах занимали первые вторые места в командных зачетах. В этом году также много важных стартов. В марте чемпионат Азии, в течение года — этапы Кубка мира, Азиатские игры. Желаю удачи нашей сборной. С поста главного тренера борной ушел по собственному желанию. На новой должности по работе с тренерами с честью приложу все силы для успешной работы, — заявил Кайрат Сатжанов.



Напомним, ранее стало известно, что добившийся больших успехов со сборной Казахстана Кайрат Сатжанов неожиданно перестал быть главным тренером.