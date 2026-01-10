РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:52, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Кайрат Сатжанов покинул пост главного тренера мужской сборной Казахстана по боксу

    Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов ушел со своего поста. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации бокса, передает агентство Kazinform.

    Кайрат Сатжанов
    Фото: sports.kz

    В сообщении КФБ говорится, что специалист с более чем 35-летним опытом покинул пост по состоянию здоровья.

    Должность наставника национальной сборной Кайрат Сатжанов занимал с августа 2024 года. Под руководством Сатжанова, имеющего звание заслуженного тренера Республики Казахстан, мужская команда успешно выступала на многих международных турнирах и завоевывала медали чемпионатов мира.

    Новым главным тренером сборной Казахстана по боксу назначен Нуржан Насанов.

    Нуржан Насанов родился 23 октября 1975 года. Тренерскую деятельность начал в 2016 году. Тренером сборной стал в августе 2024 года.

    п
    Фото: tashkenbay_sanzhar / instagram

    Одним из его учеников является двукратный чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай (50 кг.)

    Ранее Казахстанская федерация бокса подвела итоги 2025 года и поделилась планами подготовки к Олимпийским играм 2028 года - подробнее читайте здесь.

     

    Теги:
    Спорт Бокс
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают