Кайрат Сатжанов покинул пост главного тренера мужской сборной Казахстана по боксу

В сообщении КФБ говорится, что специалист с более чем 35-летним опытом покинул пост по состоянию здоровья.

Должность наставника национальной сборной Кайрат Сатжанов занимал с августа 2024 года. Под руководством Сатжанова, имеющего звание заслуженного тренера Республики Казахстан, мужская команда успешно выступала на многих международных турнирах и завоевывала медали чемпионатов мира.

Новым главным тренером сборной Казахстана по боксу назначен Нуржан Насанов.

Нуржан Насанов родился 23 октября 1975 года. Тренерскую деятельность начал в 2016 году. Тренером сборной стал в августе 2024 года.

Фото: tashkenbay_sanzhar / instagram

Одним из его учеников является двукратный чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай (50 кг.)

