Кайрат Сатжанов покинул пост главного тренера мужской сборной Казахстана по боксу
Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов ушел со своего поста. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации бокса, передает агентство Kazinform.
В сообщении КФБ говорится, что специалист с более чем 35-летним опытом покинул пост по состоянию здоровья.
Должность наставника национальной сборной Кайрат Сатжанов занимал с августа 2024 года. Под руководством Сатжанова, имеющего звание заслуженного тренера Республики Казахстан, мужская команда успешно выступала на многих международных турнирах и завоевывала медали чемпионатов мира.
Новым главным тренером сборной Казахстана по боксу назначен Нуржан Насанов.
Нуржан Насанов родился 23 октября 1975 года. Тренерскую деятельность начал в 2016 году. Тренером сборной стал в августе 2024 года.
Одним из его учеников является двукратный чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай (50 кг.)
Ранее Казахстанская федерация бокса подвела итоги 2025 года и поделилась планами подготовки к Олимпийским играм 2028 года - подробнее читайте здесь.