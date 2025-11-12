РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:54, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Владимир Путин: Казахстан и Россия — надежные союзники друг для друга

    Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве подчеркнул, что Казахстан и Россия являются ближайшим партнерами, друзьями и надежными союзниками друг для друга, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    путин
    Фото: Акорда
    — Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Позвольте мне еще раз Вас сердечно поприветствовать в Москве, в Кремле. Мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву сегодня, и члены правительства, и представители бизнес-структур. У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно. И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах. Казахстан и Россия — ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году у нас торговый оборот составил свыше 27 миллиардов. За 9 месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане. Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России. Мы активно работаем на международной арене. Являемся участниками наших региональных организаций, — сказал Владимир Путин.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду.

    Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Ранее сообщалось, что в Георгиевском зале Кремлевского дворца прошла официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.  

     

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Президент Казахстана Владимир Путин Россия
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают