Владимир Путин: Казахстан и Россия — надежные союзники друг для друга

— Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Позвольте мне еще раз Вас сердечно поприветствовать в Москве, в Кремле. Мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву сегодня, и члены правительства, и представители бизнес-структур. У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно. И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах. Казахстан и Россия — ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году у нас торговый оборот составил свыше 27 миллиардов. За 9 месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане. Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России. Мы активно работаем на международной арене. Являемся участниками наших региональных организаций, — сказал Владимир Путин.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в Георгиевском зале Кремлевского дворца прошла официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.