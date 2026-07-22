Выборы в Курултай: 543 избирательных участка будут работать в СКО

В Северо-Казахстанской области будут работать 543 избирательных участка и более трех тысяч членов избирательных комиссий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила областная избирательная комиссия, из 543 избирательных участков региона 92 расположены в Петропавловске. Также в области есть 13 закрытых избирательных участков, открытых в воинских частях, медицинских учреждениях и других местах временного пребывания граждан.

В ходе избирательной кампании будут работать 558 избирательных комиссий, в том числе 15 территориальных и 543 участковых. Всего в избирательной кампании примут участие 3 196 членов комиссий.

Список избирателей еще неизвестен. В соответствии с законодательством, за 20 дней до голосования, то есть 2 августа, в каждом избирательном участке подписанные акимом списки избирателей будут представлены по акту участковым избирательным комиссиям. Тогда станет известно точное число избирателей.

С 7 августа граждане смогут проверить наличие данных о себе в избирательных списках. Для этого будет предоставлена возможность прийти на избирательные участки, где они зарегистрированы, и проверить правильность данных.

Ранее сообщалось, что на выборы депутатов Курултая аккредитованы еще 10 международных наблюдателей.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.

На сегодня ЦИК уже зарегистрировал списки кандидатов от шести партий: «Әділет», «Байтақ», НПК, «Ак жол», ОСДП, Respublica.