    20:19, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Грановитой палате Кремля состоялся прием в честь визита Президента Казахстана

    Программу визита Президента Казахстана в Россию продолжил государственный прием от имени Президента Владимира Путина в Грановитой палате Кремля, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    В Грановитой палате Кремля состоялся прием в честь визита Президента Казахстана
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул, что общая история Казахстана и России лучше любых слов доказывает силу единства. 

    — В трудные годы мы стояли рядом, поддерживая друг друга. Вместе выдержали испытания, вместе одержали Великую Победу — ту, которую и сегодня бережно и свято несем в своих сердцах. Мудрость многих веков хранит казахское изречение «Құдай қосқан көрші», что в переводе означает «Богом данный сосед», кем Россия является для Казахстана, — сказал Глава государства.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

    Асель Елюбаева
