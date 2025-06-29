В Тегеране прощаются с погибшими в конфликте с Израилем

В иранской столице началась одна из крупнейших за последние десятилетия государственных церемоний прощания с погибшими в ходе 12-дневной войны с Израилем, в ходе которой погибли высокопоставленные военные, ядерные ученые и мирные граждане.

Церемония прощания организована в честь 60 погибших, среди которых — 16 ученых-ядерщиков и 10 высокопоставленных командиров. Среди них: начальник Генштаба ВС Ирана генерал Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами и глава аэрокосмических сил КСИР генерал Амир Али Хаджизаде. Все трое были ликвидированы в первые дни конфликта, 13 июня, в результате израильских авиаударов.

На улицах центрального Тегерана выстроились тысячи людей в черной одежде. Многочисленные колонны с флагами и портретами погибших заполнили проспекты от площади Энгелаб до Азади.

В похоронной церемонии принимают участие ключевые фигуры иранской политики и оборонного ведомства. В толпе был замечен президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, сопровождаемый охраной. Также в мероприятии участвуют командующий элитным спецподразделением «Кудс» Исмаил Каани и советник верховного лидера Али Хаменеи Али Шамхани, ранее ошибочно объявленные погибшими.

President @drpezeshkian attends the funeral procession for victims of Israeli strikes in Tehran. pic.twitter.com/9ExnQ5ShQI — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 28, 2025

— Иранцы отдали кровь, но не честь. Они лишились родных, но не достоинства. И в ответ на тысячетонный дождь бомб не сдались, — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, добавив, что «в лексиконе Ирана нет слова «капитуляция».

Позднее он опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, где стоит у гроба генерала Салами, с подписью:

— Гордость нации — дороже всего. Сегодня, противостоя двум ядерным державам, иранцы сохранили честь и теперь смотрят в будущее с большей решимостью и достоинством.

После завершения церемонии на площади Энгелаб траурная процессия продолжила движение к площади Азади — около 11 километров через центр города. По данным СМИ, часть погибших будет похоронена в Тегеране, остальные — в родных провинциях.

Проведение столь масштабной церемонии государственные органы рассматривают как символ сплоченности общества и подтверждение легитимности власти в условиях внешней угрозы.

За последние десятилетия в Иране не наблюдалось столь массового публичного прощания с погибшими — по оценке наблюдателей, аналогичные по масштабу траурные мероприятия проходили лишь в годы ирано-иракской войны.

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня после серии авиаударов ВВС Израиля по территории Исламской Республики, в результате которых погибли высокопоставленные военные и ученые.

22 июня к ударной кампании присоединились Соединенные Штаты, атаковав три ядерных объекта в Иране. В ответ Иран атаковал американскую базу в Катаре, после чего президент США Дональд Трамп заявил о согласии сторон на прекращение огня.