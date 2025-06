В Тегеране прощаются с погибшими в конфликте с Израилем

В иранской столице началась одна из крупнейших за последние десятилетия государственных церемоний прощания с погибшими в ходе 12-дневной войны с Израилем, в ходе которой погибли высокопоставленные военные, ядерные ученые и мирные граждане.

Церемония прощания организована в честь 60 погибших, среди которых — 16 ученых-ядерщиков и 10 высокопоставленных командиров. Среди них: начальник Генштаба ВС Ирана генерал Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами и глава аэрокосмических сил КСИР генерал Амир Али Хаджизаде. Все трое были ликвидированы в первые дни конфликта, 13 июня, в результате израильских авиаударов.

На улицах центрального Тегерана выстроились тысячи людей в черной одежде. Многочисленные колонны с флагами и портретами погибших заполнили проспекты от площади Энгелаб до Азади.

В похоронной церемонии принимают участие ключевые фигуры иранской политики и оборонного ведомства. В толпе был замечен президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, сопровождаемый охраной. Также в мероприятии участвуют командующий элитным спецподразделением «Кудс» Исмаил Каани и советник верховного лидера Али Хаменеи Али Шамхани, ранее ошибочно объявленные погибшими.

President @drpezeshkian attends the funeral procession for victims of Israeli strikes in Tehran. pic.twitter.com/9ExnQ5ShQI