В Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

— Прекращение огня началось после четырех волн иранских атак на оккупированные Израилем территории, — сообщает Press TV.

Ранее Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном. Соглашение стало результатом совместного посредничества США и Катара.

Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию «Восстающий лев», нанеся массированные удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана. В результате атаки погибли иранские специалисты-ядерщики, высокопоставленные офицеры вооруженных сил и командиры КСИР.

В ответ Тегеран задействовал ракеты и беспилотные летательные аппараты, нанеся удары по израильской территории. Ключевым этапом эскалации стало прямое вмешательство США: американская стратегическая авиация нанесла удары по иранским ядерным объектам, включая подземный комплекс обогащения урана в Фордо.