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    10:33, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    В Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

    Вступил в силу режим прекращения огня со стороны Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Press TV.

    Иран АҚШ-тың ядролық объектілеріне жасаған соққыларына жауап қатты
    Фото: Анадолы

    — Прекращение огня началось после четырех волн иранских атак на оккупированные Израилем территории, — сообщает Press TV.

    Ранее Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном. Соглашение стало результатом совместного посредничества США и Катара.

    Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию «Восстающий лев», нанеся массированные удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана. В результате атаки погибли иранские специалисты-ядерщики, высокопоставленные офицеры вооруженных сил и командиры КСИР.

    В ответ Тегеран задействовал ракеты и беспилотные летательные аппараты, нанеся удары по израильской территории. Ключевым этапом эскалации стало прямое вмешательство США: американская стратегическая авиация нанесла удары по иранским ядерным объектам, включая подземный комплекс обогащения урана в Фордо.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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