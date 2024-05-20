В Иране объявлен пятидневный траур в связи с трагической смертью президента

Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи объявил пятидневный общественный траур в связи с мученической смертью президента Ибрахима Раиси и его окружения в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на IRNA.

В послании, опубликованном в понедельник утром, аятолла Хаменеи выразил свою большую печаль в связи со смертью президента Раиси в результате инцидента, произошедшего в иранской провинции Восточный Азербайджан днем ​​ранее.

В послании Верховный лидер описал Раиси как трудолюбивого священнослужителя и популярного президента, посвятившего свою жизнь служению народу Ирана, стране и исламу.

- В этой горькой трагедии иранский народ потерял сердечного, смиренного и ценного слугу, — сказал аятолла Хаменеи, добавив, что президент Раиси никогда не прекращал свою тяжелую и круглосуточную работу на благо народа Ирана, несмотря на критику. недоброжелателей.

Он выразил соболезнования иранскому народу и разрешил вице-президенту Мохаммаду Мохберу занять пост временного президента и сотрудничать с главами иранского парламента и судебной власти, чтобы подготовить почву для выборов нового президента в течение следующих 50 дней.

Аятолла Хаменеи также выразил сожаление в связи со смертью других высокопоставленных чиновников, которые были вместе с президентом Раиси во время крушения вертолета в Восточном Азербайджане, в том числе министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, а также представителя Верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане, имама пятничной молитвы в Тебризе Сейеда Мохаммада Али аль-Хашеми, губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети.

Напомним, Ибрахим Раиси, восьмой президент Ирана, принял мученическую смерть после того, как вертолет, перевозивший его и его окружение, разбился в районе Варзакан в провинции Восточный Азербайджан, к северо-западу от страны.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Ибрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Ибрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и БПЛА ночного видения. Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках вертолета иранского президента Раиси.

В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.