Убийство семьи в Атырау: пятеро детей подозреваемого переданы под госопеку

2 февраля 2026 года в акимат Махамбетского района из областного департамента полиции поступило срочное письмо с предложением принять неотложные меры. В документе указывалось на необходимость поместить пятерых несовершеннолетних детей подозреваемого в безопасное место под защиту государства.

— По решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Махамбетского района трое детей были направлены в центр адаптации, подведомственный областному управлению образования. Двое малышей в возрасте 1 и 3 лет размещены в Дом ребенка, находящийся в ведении управления здравоохранения. Состояние детей находится под контролем. В заседании комиссии участвовали бабушка и дедушка детей. Дедушка заявил, что не возражает против принятого в рамках закона решения, а бабушка выразила готовность взять детей на свое попечение, — сообщила руководитель районного отдела образования Венера Кабышова.

Фото: Нурбиби Темиртасова

По ее словам, с февраля 2025 года дети обучались в школе имени Оная Шонаева в селе Махамбет. После занятий их обычно забирали бабушка с дедушкой, иногда мать. Днем 2 февраля трое детей, учащиеся 1 и 3 классов, а также четырехлетний ребенок были переданы в центр адаптации. По словам руководителя центра Кундыз Гинаятовой, психологическое состояние детей стабильное.

— Дети 9, 7 и 4 лет были размещены в центре вчера около 15:20. Оснований передавать их родственникам не было, поэтому они признаны оставшимися без попечения родителей. Их родители находятся в розыске. Настроение у детей хорошее, они продолжают обучение. Учителя городской школы № 33 приходят в центр и проводят занятия. Родственники могут навещать детей по пятницам с 17:00 до 19:00, — рассказала директор центра адаптации несовершеннолетних Кундыз Гинаятова.

Двое младших детей из этой семьи в настоящее время находятся в Доме ребенка. В управлении здравоохранения сообщили, что состояние их здоровья оценивается как хорошее.

Отметим, что подозреваемый Султан Сарсемалиев и Акбаян Мукангалиева официально в браке не состояли.

Напомним, семья из села Жангельдин при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.

6 января в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

Позже стало известно, что на их телах имелись ножевые ранения.

9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.

Также сообщалось, что хакер, распространявший в социальных сетях новые сведения о пропавшей семье, был объявлен в международный розыск.

Департамент полиции Атырауской области продолжает поиски других пропавших членов семьи — Мейрамгуль Карабалиной и Наурыза Мукангалиева.