Атырауский хакер объявлен в международный розыск

Ранее мужчина через страницу hacker.atyrau распространил в социальных сетях новые сведения о семье, пропавшей в селе Жангельдин Кызылкогинского района.

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчину разыскивают не за распространение данной информации, а в связи с правонарушениями, совершенными ранее. Согласно данным, предоставленным компетентными органами, он подозревается в совершении мошенничества. В отношении него зарегистрированы четыре уголовных дела.

— Все сведения, касающиеся возможного местонахождения пропавших членов семьи, были установлены в ходе законных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных подразделениями органов внутренних дел. Данная информация была официально зафиксирована еще до появления публикаций в социальных сетях, после чего оформлена в виде ориентировки. Указанное лицо не получало никаких новых данных и не проводило самостоятельного технического анализа. Опубликованные им сведения полностью соответствуют официальной ориентировке и были получены им только после ее составления, — сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдин, при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.

6 января в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.

На сегодняшний день двое детей из этой семьи — Мейрамгуль Карабалина и Наурыз Мукангалиев — остаются не найденными. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее мы сообщали, что банковские Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой были временно заблокированы, а также о том, что дочь из этой семьи и зять покинули территорию страны.