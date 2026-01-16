РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:05, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Атырауский хакер объявлен в международный розыск

    В отношении 31-летнего жителя Атырауской области объявлен международный розыск, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Связан ли сбой интернета с хакерской атакой
    Фото: freepik

    Ранее мужчина через страницу hacker.atyrau распространил в социальных сетях новые сведения о семье, пропавшей в селе Жангельдин Кызылкогинского района.

    Как сообщили в правоохранительных органах, мужчину разыскивают не за распространение данной информации, а в связи с правонарушениями, совершенными ранее. Согласно данным, предоставленным компетентными органами, он подозревается в совершении мошенничества. В отношении него зарегистрированы четыре уголовных дела.

    — Все сведения, касающиеся возможного местонахождения пропавших членов семьи, были установлены в ходе законных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных подразделениями органов внутренних дел. Данная информация была официально зафиксирована еще до появления публикаций в социальных сетях, после чего оформлена в виде ориентировки. Указанное лицо не получало никаких новых данных и не проводило самостоятельного технического анализа. Опубликованные им сведения полностью соответствуют официальной ориентировке и были получены им только после ее составления, — сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

    Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдин, при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.

    6 января в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

    9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.

    На сегодняшний день двое детей из этой семьи — Мейрамгуль Карабалина и Наурыз Мукангалиев — остаются не найденными. Поисковые мероприятия продолжаются.

    Ранее мы сообщали, что банковские Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой были временно заблокированы, а также о том, что дочь из этой семьи и зять покинули территорию страны.

    Теги:
    Атырау Пропавшие Полиция Криминал Хакеры Розыск
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают