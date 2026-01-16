Атырауский хакер объявлен в международный розыск
В отношении 31-летнего жителя Атырауской области объявлен международный розыск, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее мужчина через страницу hacker.atyrau распространил в социальных сетях новые сведения о семье, пропавшей в селе Жангельдин Кызылкогинского района.
Как сообщили в правоохранительных органах, мужчину разыскивают не за распространение данной информации, а в связи с правонарушениями, совершенными ранее. Согласно данным, предоставленным компетентными органами, он подозревается в совершении мошенничества. В отношении него зарегистрированы четыре уголовных дела.
— Все сведения, касающиеся возможного местонахождения пропавших членов семьи, были установлены в ходе законных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных подразделениями органов внутренних дел. Данная информация была официально зафиксирована еще до появления публикаций в социальных сетях, после чего оформлена в виде ориентировки. Указанное лицо не получало никаких новых данных и не проводило самостоятельного технического анализа. Опубликованные им сведения полностью соответствуют официальной ориентировке и были получены им только после ее составления, — сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдин, при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.
6 января в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.
9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.
На сегодняшний день двое детей из этой семьи — Мейрамгуль Карабалина и Наурыз Мукангалиев — остаются не найденными. Поисковые мероприятия продолжаются.
Ранее мы сообщали, что банковские Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой были временно заблокированы, а также о том, что дочь из этой семьи и зять покинули территорию страны.