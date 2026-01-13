РУ
    22:59, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Семья пропала в Атырау: у погибших супругов выявлены ножевые ранения

    Зять погибших, Султан Сарсемалиев, подозреваемый в убийстве супружеской пары в селе Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области, объявлен в международный розыск, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ножевые ранения
    Фото: из открытых источников

    Полиция также разыскивает супругу подозреваемого — Акбаян Мукангалиеву, дочь пострадавшей семьи. Она проходит по делу как без вести пропавшая.

    Как сообщила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Меирим Ердаулет, сведения о направлениях международного розыска не подлежат разглашению.

    — Мы не можем озвучивать направления международного розыска, поскольку любая информация, которая может дойти до подозреваемых, способна воспрепятствовать ходу следствия. Обращаем внимание, что международный розыск осуществляется по всем странам мира, — пояснила она.

    Для задержания подозреваемых сформированы специальные оперативные группы. В случае их поимки родственники потерпевших и представители средств массовой информации будут уведомлены официально.

    — Имеется информация о том, что телефоны и SIM-карты потерпевших в разное время фиксировались в различных регионах Казахстана. По этим данным полицией были проведены розыскные мероприятия. Вместе с тем среди населения распространились слухи о якобы обнаружении тела Мейрамгуль Карабалиной. Сообщалось, что тело будто бы находили в септиках или в ямах. Вся эта информация не соответствует действительности. В настоящее время полиция продолжает поисковые мероприятия, проверяя места, где они могли находиться на территории города в течение последних нескольких месяцев, — сообщила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области.

    В полиции подтвердили, что Мейрамгуль Карабалина была зафиксирована камерами видеонаблюдения, установленными в городе Атырау. Однако в интересах следствия не уточняется, какими именно камерами она была заснята и какие действия при этом совершала.

    — В социальных сетях распространялась различная информация о том, что супругов якобы задушили либо причинили им иные телесные повреждения. Между тем на телах погибших обнаружены следы ножевых ранений. Речь идет о колото-резаных телесных повреждениях. Тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время необходимо дождаться окончательного заключения экспертов, которые установят, какие именно телесные повреждения были нанесены потерпевшим, какие факторы стали причиной смерти, а также точное время совершения убийства, — сообщила Меирим Ердаулет.

    По данным официального представителя департамента полиции, в ходе анализа записей камер видеонаблюдения и в результате оперативных мероприятий правоохранительных органов было установлено, где и кем были сняты пенсионные накопления со счетов потерпевших.

    Согласно последней информации, телефон Наурыза Мукангалиева был отключен начиная с 6 января. В настоящее время продолжается розыск телефонов и SIM-карт потерпевших.

    Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдин, при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.

    6 января в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

    9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.

    На сегодняшний день двое детей из этой семьи — Мейрамгуль Карабалина и Наурыз Мукангалиев — остаются не найденными. Поисковые мероприятия продолжаются.

    Ранее мы сообщали, что банковские Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой были временно заблокированы, а также о том, что дочь из этой семьи и зять покинули территорию страны.

