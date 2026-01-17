Поиски дочери и сына пропавшей семьи из Атырауской области продолжаются

Как сообщили в пресс-службе, поисковые мероприятия прекратятся только после обнаружения пропавших граждан. Поэтому розыскные работы продолжаются.

В настоящее время в поисках не задействованы сотрудники ДЧС. То есть, со стороны этого ведомства поисковые работы приостановлены. Ранее спасатели работали на основании официального запроса департамента полиции.

— Все участки, указанные полицией, были полностью обследованы. Дополнительных ориентировок или новых запросов от департамента полиции о продолжении поисков не поступало, – сообщили представители ДЧС.

В департаменте полиции отметили, что при необходимости к поисковым работам могут быть привлечены другие структуры.

Напомним, семья из села Жангельдин при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.

6 января в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

Позже стало известно, что на их телах имелись ножевые ранения.

9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.

На сегодня двое детей из этой семьи — Мейрамгуль Карабалина и Наурыз Мукангалиев — остаются не найденными. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее мы сообщали, что банковские Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой были временно заблокированы, а также о том, что дочь из этой семьи и зять покинули территорию страны.

Также сообщалось, что хакер, распространявший в социальных сетях новые сведения о пропавшей семье, был объявлен в международный розыск.