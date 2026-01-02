РУ
    19:00, 01 Январь 2026

    Церковь XIX века сгорела в новогоднюю ночь в Амстердаме

    В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь Вондела XIX века. Официальная причина пожара пока не названа, но не исключено, что это могло произойти из-за попадания фейерверка, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Кадр из видео Euronews

    Огонь охватил амстердамскую церковь вскоре после полуночи 1 января и привёл к её обрушению.

    Уже со следующей новогодней ночи в Нидерландах будет запрещено запускать частные салюты.

    Как сообщалось ранее, нелегальные петарды могли стать причиной взрыва на западе Германии, в городе Бохум. В новогоднюю ночь десятки полицейских в ФРГ были ранены пиротехникой.

    Праздничная ночь на элитном курорте в Швейцарии закончилась пожаром и гибелью людей. Среди причин  - поджог либо фейерверки.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
