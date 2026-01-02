Церковь XIX века сгорела в новогоднюю ночь в Амстердаме

Огонь охватил амстердамскую церковь вскоре после полуночи 1 января и привёл к её обрушению.

Уже со следующей новогодней ночи в Нидерландах будет запрещено запускать частные салюты.

Как сообщалось ранее, нелегальные петарды могли стать причиной взрыва на западе Германии, в городе Бохум. В новогоднюю ночь десятки полицейских в ФРГ были ранены пиротехникой.

Праздничная ночь на элитном курорте в Швейцарии закончилась пожаром и гибелью людей. Среди причин - поджог либо фейерверки.