19:00, 01 Январь 2026 | GMT +5
Церковь XIX века сгорела в новогоднюю ночь в Амстердаме
В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь Вондела XIX века. Официальная причина пожара пока не названа, но не исключено, что это могло произойти из-за попадания фейерверка, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Огонь охватил амстердамскую церковь вскоре после полуночи 1 января и привёл к её обрушению.
Уже со следующей новогодней ночи в Нидерландах будет запрещено запускать частные салюты.
Как сообщалось ранее, нелегальные петарды могли стать причиной взрыва на западе Германии, в городе Бохум. В новогоднюю ночь десятки полицейских в ФРГ были ранены пиротехникой.
Праздничная ночь на элитном курорте в Швейцарии закончилась пожаром и гибелью людей. Среди причин - поджог либо фейерверки.