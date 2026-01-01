Нелегальные петарды могли стать причиной взрыва на западе Германии

По данным полиции, в момент происшествия в ночь на 31 декабря в помещении находились 48-летняя жительница и ее 46-летний знакомый. Оба не пострадали, но были на время задержаны. Как стало известно BILD, причиной взрыва могло стать изготовление самодельных петард.

В соседней квартире экстренную медицинскую помощь потребовалось оказать 70-летней женщине: ее пытались реанимировать на месте, после чего доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, пенсионерка умерла. Есть ли прямая связь между взрывом и ее смертью, сейчас выясняет полиция.

Ударная волна была настолько сильной, что окно в квартире, где произошел взрыв, вырвало из креплений, и оно упало на улицу. По официальной версии полиции, точная причина взрыва пока не установлена.

Между тем в странах Европы уже задумываются об опасности пиротехнических изделий. Так, парламент Нидерландов запретил петарды и фейерверки с 2026 года.