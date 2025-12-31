Парламент Нидерландов запретил петарды и фейерверки

Пожарные, больницы и полиция опасаются особенно тяжёлой ночи: любители пиротехники собираются напоследок пошуметь. Продажи фейерверков на фоне запрета резко выросли. Ожидается, что продано будет примерно на 20% больше, чем в прошлом году.

По сообщениям полиции, растёт и контрабанда петард большой взрывной силы. Уже к середине декабря правоохранители изъяли более 65 000 кг нелегальных пиротехнических изделий. Из-за использования подобных петард с ноября по середину декабря, по данным Ассоциации хирургии кисти, пострадало немало людей. Десяти подросткам пришлось ампутировать кисть или пальцы. В 2024 году таких случаев было всего четыре.

Запрет поддерживают, по данным опроса института I&O Research, 62% нидерландцев. В последние годы полицейские, пожарные и спасатели регулярно подвергались атакам с использованием фейерверков. Люди получали ранения. За запрет много лет выступали врачи, полиция, муниципалитеты, защитники животных и окружающей среды.

