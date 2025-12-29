Где запустят салют на Новый год в Астане

Фейерверки запустят с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау».



В акимате напомнили, что во время салюта категорически запрещено выходить на лед набережной в районе моста «Атырау» в целях обеспечения безопасности.

— Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на трех локациях города пройдут праздничные мероприятия, — говорится в сообщении.

31 декабря с 21:00 на площади у монумента «Қазақ елі», на территории «EXPO», а также на городской площади (перед акиматом) состоятся новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.



В мероприятиях примут участие Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, группы «Меломен», «Байтерек» и другие известные артисты.

