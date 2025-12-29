РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:48, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Где запустят салют на Новый год в Астане

    Праздничный новогодний салют запустят в Астане 31 декабря в 00:00 часов. Он будет организован за счет спонсорских средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

    салют, фейерверк, Астана
    Фото: Kazinform

    Фейерверки запустят с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау».

    В акимате напомнили, что во время салюта категорически запрещено выходить на лед набережной в районе моста «Атырау» в целях обеспечения безопасности.

    — Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на трех локациях города пройдут праздничные мероприятия, — говорится в сообщении.

    31 декабря с 21:00 на площади у монумента «Қазақ елі», на территории «EXPO», а также на городской площади (перед акиматом) состоятся новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.

    В мероприятиях примут участие Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, группы «Меломен», «Байтерек» и другие известные артисты.

    Ранее мы писали, сколько стоит новогодняя елка в городах Казахстана. 

    Теги:
    Салюты Праздник Астана Акимат Новый год
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают