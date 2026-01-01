Праздничная ночь на элитном курорте в Швейцарии закончилась гибелью людей

По данным швейцарского издания Blick, около 1:30 во время празднования Нового года в баре Le Constellation вспыхнул пожар. Заведение находится в подвальном помещении. Причиной пожара могла стать пиротехника концерта. Об этом несколько человек сообщили также местной радиостанции RhoneFM.

Спасательные службы задействованы в крупной операции. На месте трагедии находятся несколько машин скорой помощи, а также вертолёты. Пожар, однако, к утру был взят под контроль, сообщила полиция.

Точное число жертв на данный момент неизвестно. Однако оно оценивается как очень высокое. По данным RhoneFM, могли погибнуть несколько десятков человек.

Анонимный источник, как пишет Blick, говорит примерно о сорока жертвах. По данным полиции, в момент взрыва в подвальном заведении находилось более ста человек.

Кран-Монтана расположен в кантоне Вале и считается фешенебельным курортом с множеством известных гостей. В праздничные дни он обычно полностью заполнен: на примерно 10 000 жителей приходится около 2600 гостиничных мест.

Как сообщалось ранее, десятки полицейских в ФРГ были ранены в новогоднюю ночь пиротехникой.