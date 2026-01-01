Десятки полицейских в ФРГ были ранены пиротехникой

В результате таких случаев и сопротивления подозреваемых 21 полицейский получил легкие травмы. В городе, по предварительным данным, были временно задержаны около 400 человек. Кроме того, изъяты несколько килограммов нелегальной пиротехники.

Berlin – Taxi-Feuerwerk in der Hermannstraße gegen 18 Uhr. pic.twitter.com/QuANNZfOJq — spaceloop23 🗽 (@spaceloop23) December 31, 2025

В Гамбурге были ранены не менее 10 полицейских. Они не смогли продолжить службу, сообщило местное управление.

В Лейпциге атакам пиротехникой подверглись правоохранители и сотрудники экстренных служб.

В центре города также произошло несколько пожаров, сообщили корреспонденты агентства dpa.



В усиленном режиме в новогоднюю ночь полиция в Германии дежурит на фоне участившихся в последние годы случаев нападений на экстренные службы — их обстреливают пиротехникой.

При этом для Берлина минувшая ночь прошла в целом не так проблемно, как ранее, сообщили в местной полиции.

Напомним, в конце декабря в Германии усилилась дискуссия вокруг возможного запрета частных фейерверков в новогоднюю ночь. Поводом стало обращение медицинского сообщества, которое указывает на перегрузку отделений неотложной помощи и рост числа травм. В ответ представители пиротехнической отрасли заявили, что проблема кроется вовсе не в легальных салютах.

