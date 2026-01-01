РУ
    14:13, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Десятки полицейских в ФРГ были ранены пиротехникой

    В Берлине, где на дежурстве находились 4300 полицейских, их неоднократно атаковали петардами и ракетами, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Десятки полицейских в ФРГ были ранены пиротехникой в новогоднюю ночь
    Кадр из видео

    В результате таких случаев и сопротивления подозреваемых 21 полицейский получил легкие травмы. В городе, по предварительным данным, были временно задержаны около 400 человек. Кроме того, изъяты несколько килограммов нелегальной пиротехники.

    В Гамбурге были ранены не менее 10 полицейских. Они не смогли продолжить службу, сообщило местное управление.

    В Лейпциге атакам пиротехникой подверглись правоохранители и сотрудники экстренных служб.

    В центре города также произошло несколько пожаров, сообщили корреспонденты агентства dpa.

    В усиленном режиме в новогоднюю ночь полиция в Германии дежурит на фоне участившихся в последние годы случаев нападений на экстренные службы — их обстреливают пиротехникой.

    При этом для Берлина минувшая ночь прошла в целом не так проблемно, как ранее, сообщили в местной полиции.

    Напомним, в конце декабря в Германии усилилась дискуссия вокруг возможного запрета частных фейерверков в новогоднюю ночь. Поводом стало обращение медицинского сообщества, которое указывает на перегрузку отделений неотложной помощи и рост числа травм. В ответ представители пиротехнической отрасли заявили, что проблема кроется вовсе не в легальных салютах.

    О том, почему новогодние салюты и петарды остаются одной из самых травмоопасных традиций и какие риски они несут, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

