Новогодний салют без последствий: риски, ограничения, законы

Новогодние салюты давно стали таким же символом праздника, как елка, поздравление Президента и бой курантов. Яркие вспышки в небе, хлопки и фонтаны искр создают ощущение чуда, которого особенно ждут в последнюю ночь года. Но за этой красотой скрывается и другая сторона — опасная и зачастую недооцененная. Каждый год больницы, экстренные службы и пожарные расчеты готовятся не только к праздникам, но и к их последствиям.

Петарды и фейерверки в неумелых руках легко превращаются из развлечения в источник серьезной опасности. Одно неосторожное движение, запущенный с балкона салют или попытка проверить несработавшую петарду — и праздник может закончиться больницей, пожаром или долгими разбирательствами в суде.

В ДЧС Жамбылской области сообщили, что только за три последних года в регионе в период новогодних праздников произошло три возгорания, к счастью без жертв и пострадавших. Однако, специалисты отмечают, что помимо крупных пожаров использование пиротехники может также привести, например, к возгоранию одежды и тяжелым травмам.

Травмы, которые меняют жизнь

По словам медиков, основную группу риска в новогодние дни по-прежнему составляют молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Именно они чаще всего пренебрегают элементарными мерами безопасности и покупают пиротехнику в сомнительных местах. В результате праздник нередко заканчивается тяжелыми травмами.

— В основном к нам поступают пациенты с травматическими ампутациями конечностей. Чаще всего это фаланги пальцев кистей, — рассказывает врач травматолог высшей категории Дилшод Салиев.

Фото: из личного архива Дилшода Салимова

При этом медики отмечают, что ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Если 10 лет назад в новогоднюю ночь в травматологию поступало более 100 человек, то сегодня цифры значительно ниже.

Тогда около 40 пациентов получали тяжелые травмы с потерей пальцев, кистей и других частей конечностей.

— Сейчас, конечно, уже не так, как раньше. С каждым годом таких случаев становится меньше, несмотря на то, что по моему наблюдению, сама пиротехника становится только «сильнее» и опаснее, — отмечает специалист.

Тем не менее взрыв петарды в руках по-прежнему почти гарантирует инвалидность. После таких травм вернуться к полноценной жизни бывает крайне сложно, а иногда и невозможно. В практике врача были и особенно тяжелые случаи.

— Бывали повреждения глазницы, когда молодые люди теряли глаз из-за сильного ожога. Конечно же, шрамы в таких ситуациях остаются на всю жизнь, — рассказал Дилшод Салиев.

Особую тревогу у медиков вызывают ситуации, когда от пиротехники страдают дети. По словам травматолога, в большинстве таких случаев ключевую роль играет беспечность взрослых, которые сами позволяют им подвергать себя опасности в новогоднюю ночь.

Пик обращений традиционно приходится на период с 29 по 31 декабря, особенно в ночь на 1 января. Несмотря на общее снижение травматизма, нагрузка на травмпункты в эти часы остается высокой.

Фото: Pixabay

По словам специалиста, сейчас в новогоднюю ночь в травмпункт Таразской городской многопрофильной больницы могут обратиться около 20 человек, из них в среднем пять случаев оказываются тяжелыми — с потерей пальцев или зрения.

При этом в статистику попадают только полные ампутации — если взрывом отрывает небольшую часть пальца или мягких тканей, такой случай считается легким.

Опасность представляют и ожоги, которые не всегда заживают без последствий. Медики предупреждают, что осложнения могут привести к вторичной ампутации фаланг и пальцев кистей уже спустя время после травмы.

В обычные дни, вне праздничного периода, травмпункты работают спокойно. Так, в этом году в больницу пока не поступал ни один пациент с пиротехническими травмами, однако врачи признаются — конец месяца ждут с настороженностью.

Отдельно травматолог остановился на правилах первой помощи. При сильном кровотечении необходимо как можно быстрее остановить кровь — наложить жгут или использовать подручные средства. Лучше всего бинтами, если их нет — чистыми тряпками. Народные методы, такие как прижимание раны пеплом или другими нестерильными средствами, медики категорически не рекомендуют, так как это может привести к вторичной инфекции и развитию гангрены.

Если травма тяжелая, то пациента опасно транспортировать самостоятельно. Врач советует не заниматься самодеятельностью и вызывать скорую помощь, но не в каждом подобном случае и нужно трезво оценивая ситуацию, особенно в ночь на 31 декабря, когда экстренные службы могут быть перегружены и приедут не сразу.

В случае полной ампутации, если отделенная часть конечности находится рядом, ее необходимо доставить в больницу.

— В стационаре дежурят микрохирурги. Если конечность не сильно обгорела и есть шанс ее сохранить, мы обязательно попытаемся это сделать, — пояснил Дилшод Салиев.

Транспортировать ампутированную часть необходимо в холоде — поместив ее в емкость со льдом. Если такой возможности нет, зимой достаточно аккуратно обернуть ее снегом.

В случае, если салютом попали в область глаза, пострадавшему при этом следует промыть рану проточной теплой водой, наложить повязку и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Где и на каких условиях можно продавать пиротехнику

Приобретение качественной продукции, конечно, может снизить шанс травмы, но не гарантирует полную безопасность. Все же, многие казахстанцы продолжают покупать сомнительный контрафакт в целях экономии.

В преддверии новогодних праздников внимание контролирующих органов приковано как к использованию салютов, так и к их продаже. Торговля пиротехническими изделиями в Казахстане относится к лицензируемым видам деятельности, а нарушения в этой сфере ежегодно становятся предметом проверок и рейдов.

Как отмечают в полиции, реализация гражданских пиротехнических изделий допускается только при наличии лицензии, выданной органами внутренних дел.

— Торговля разрешена исключительно в специализированных стационарных торговых объектах при строгом соблюдении требований по хранению и учету продукции, — сообщил старший инспектор по особым поручениям группы контроля оборота оружия и природоохранной полиции управления общественной безопасности департамента полиции Жамбылской области Канат Курманалиев.

Фото: РСК Жамбылской области

По его словам, ежегодно в преддверии новогодних праздников органы внутренних дел проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной торговли пиротехникой.

— В прошлом году нами было проведено 479 рейдов, выявлено 147 фактов незаконной реализации, изъято 3 482 пиротехнических изделия, — уточнил полицейский.

В этом году на территории Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» в два этапа — с 5 по 12 декабря и с 20 декабря по 3 января. В этот период полицейские проведут рейды на рынках и в местах стихийной торговли.

— За незаконную торговлю и использование пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность. Мы призываем граждан приобретать такую продукцию только в лицензированных торговых точках и строго соблюдать меры безопасности, — подчеркнул К. Курманалиев.

Со своей стороны, в управлении предпринимательства разъясняют, что для законной торговли салютами и петардами предпринимателю необходимо заранее оформить разрешительные документы.

Фото: ДП Жамбылской области

— Заявление и комплект документов подаются в электронном формате. Нужно обратиться за получением лицензии в уполномоченный государственный орган через портал «Электронное правительство», — пояснил руководитель отдела торговли и внешнеэкономических связей управления Бахытжан Орынтаев.

Он уточнил, что в пакет документов входят заявление, копии учредительных документов для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, сведения о месте торговли, сертификаты соответствия на пиротехнические изделия, а также подтверждение соблюдения требований по безопасному хранению и реализации продукции.

Кроме того, уплачивается государственная пошлина, размер которой зависит от вида деятельности и требований законодательства.

По словам представителя управления, отдельное внимание уделяется требованиям технической и противопожарной безопасности.

— Реализуемая продукция должна соответствовать техническому регламенту ЕАЭС о безопасности пиротехнических изделий. Также предприниматель обязан обеспечить соблюдение противопожарных норм при хранении и продаже пиротехники, — отметил Б. Орынтаев.

Фото: из личного архива Бахытжана Орынтаева

В ведомстве подчеркивают, что торговля без разрешительных документов, а также реализация несертифицированной или потенциально опасной продукции влечет административную ответственность. Так, в соответствии со статьей 196 КоАП РК предусмотрен штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге в 2025 году).

Но нарушить закон можно не только продавая, но и используя пиротехнику. Если запускать салюты в неположенном месте в соответствии со статьей 436 КоАП РК (в помещениях, подъездах и на балконах), предусмотрен штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году) с конфискацией оставшихся изделий.

Кроме того, традиционный запуск салютов в полночь полностью противоречит требованиям статьи 437 КоАП РК (Нарушение тишины), согласно которой за шум в период с 22:00 до 9:00 предусмотрен штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

Ранее мы рассказывали, что в Жамбылской области на рынках начались рейды по пиротехнике и о том за какие фейерверки могут оштрафовать в Казахстане.