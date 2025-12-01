РУ
    00:01, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Рейды по пиротехнике начались на рынках в Жамбылской области

    В Жамбылской области начались профилактические рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли пиротехнической продукцией, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    пиротехника
    Фото: Polisia.kz

    Сегодня сотрудниками управлением государственного пожарного контроля и сотрудниками полиции проведен рейд на рынках и торговых точках Тараза.

    В ходе рейдовых мероприятий был выявлен факт незаконной продажи пиротехнических изделий, не соответствующих установленным требованиям безопасности. По выявленному нарушению приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

    В преддверии праздничных дней департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности и рекомендует приобретать пиротехническую продукцию исключительно в специализированных и лицензированных торговых точках.

    Теги:
    МЧС Регионы Полиция Жамбылская область Пиротехника
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
