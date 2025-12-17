РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    За какие фейерверки могут оштрафовать в Казахстане

    Заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал, за какие виды фейерверков в новогодние праздники казахстанцам грозят штрафы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    петарды, салюты, фейерверки
    Фото: ДЧС Алматы

    — Что касается Нового года, хотелось бы отметить, что номер один для нас — недопущение нарушения общественного порядка. Здесь должен работать законный порядок, наш основной принцип — нулевая терпимость. Что касается небольших фейерверков, которые не нарушают дворовую чистоту и не создают опасности для других граждан, то в этом мы не видим абсолютно никаких препятствий. Однако есть запрещенные петарды, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье и имущество граждан, а также те, которые, откровенно говоря, гадят и загрязняют дворы — к ним будут применять весь арсенал административного кодекса, предусмотрена целая палитра статей, и в зависимости от конкретного деяния они будут применяться на практике, — прокомментировал Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса. 

    Ранее мы также сообщали о том, что в Жамбылской области начались профилактические рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли пиротехнической продукцией.

    В Алматы в преддверии новогодних праздников также усилили контроль за использованием пиротехники.

    Теги:
    МВД РК Салюты Полиция Штрафы Новый год
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают