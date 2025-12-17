За какие фейерверки могут оштрафовать в Казахстане

— Что касается Нового года, хотелось бы отметить, что номер один для нас — недопущение нарушения общественного порядка. Здесь должен работать законный порядок, наш основной принцип — нулевая терпимость. Что касается небольших фейерверков, которые не нарушают дворовую чистоту и не создают опасности для других граждан, то в этом мы не видим абсолютно никаких препятствий. Однако есть запрещенные петарды, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье и имущество граждан, а также те, которые, откровенно говоря, гадят и загрязняют дворы — к ним будут применять весь арсенал административного кодекса, предусмотрена целая палитра статей, и в зависимости от конкретного деяния они будут применяться на практике, — прокомментировал Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса.

Ранее мы также сообщали о том, что в Жамбылской области начались профилактические рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли пиротехнической продукцией.

В Алматы в преддверии новогодних праздников также усилили контроль за использованием пиротехники.