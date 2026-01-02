Пожар на горнолыжном курорте в Швейцарии: сообщается о 40 погибших

Сейчас ведется опознание погибших. Власти Швейцарии подтвердили, что при пожаре погибли «несколько десятков» человек, пострадали порядка 100 посетителей.

Очевидцы рассказывают о быстром возгорании потолка заведения. За считанные секунды весь потолок загорелся: началась паника в зале. Две француженки, утверждающие, что им удалось спастись из бара Le Constellation после начала пожара, дали интервью телеканалу BFMTV .

По их словам, возгорание началось с одной из «праздничных свечей», которые официантки ставили на бутылки шампанского.

— Одну из них подвели слишком близко к потолку, и она загорелась. Через несколько десятков секунд весь потолок был объят пламенем. Все было сделано из дерева, — рассказала одна из женщин.

Между тем Министерство иностранных дел Италии сообщило, что, по данным местных властей, погибло по меньшей мере 40 человек. В числе пострадавших двое граждан Франции.

Власти заявили, что инцидент рассматривается как пожар, а не как нападение. Медицинские службы были «мобилизованы очень быстро», задействовав 10 вертолетов и 40 машин скорой помощи. Отделение интенсивной терапии в больнице Валле переполнено, пациентов переводят в другие лечебные учреждения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал заявление в социальных сетях после пожара в Швейцарии.

— Глубокие эмоции после пожара в Кранс-Монтане, — написал он в социальных сетях. — Мои мысли обращены к семьям погибших и пострадавшим. Швейцарии, ее народу и властям я выражаю полную солидарность Франции и нашу братскую поддержку.

Бар Le Constellation находится в городе Кранс-Монтана, в швейцарском регионе Вале, популярном среди британских туристов.

До швейцарской столицы Берна примерно два часа езды. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли около 1:30 ночи по местному времени, когда гости праздновали начало 2026 года.