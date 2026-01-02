Пожар на горнолыжном курорте в Швейцарии: сообщается о 40 погибших
Полиция Швейцарии исключила версию теракта в качестве причины пожара в баре на курорте Кран-Монтана. Приоритетной является версия поджога либо неумышленного возгорания здания, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Сейчас ведется опознание погибших. Власти Швейцарии подтвердили, что при пожаре погибли «несколько десятков» человек, пострадали порядка 100 посетителей.
Очевидцы рассказывают о быстром возгорании потолка заведения. За считанные секунды весь потолок загорелся: началась паника в зале. Две француженки, утверждающие, что им удалось спастись из бара Le Constellation после начала пожара, дали интервью телеканалу BFMTV .
По их словам, возгорание началось с одной из «праздничных свечей», которые официантки ставили на бутылки шампанского.
— Одну из них подвели слишком близко к потолку, и она загорелась. Через несколько десятков секунд весь потолок был объят пламенем. Все было сделано из дерева, — рассказала одна из женщин.
Между тем Министерство иностранных дел Италии сообщило, что, по данным местных властей, погибло по меньшей мере 40 человек. В числе пострадавших двое граждан Франции.
Власти заявили, что инцидент рассматривается как пожар, а не как нападение. Медицинские службы были «мобилизованы очень быстро», задействовав 10 вертолетов и 40 машин скорой помощи. Отделение интенсивной терапии в больнице Валле переполнено, пациентов переводят в другие лечебные учреждения.
Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал заявление в социальных сетях после пожара в Швейцарии.
— Глубокие эмоции после пожара в Кранс-Монтане, — написал он в социальных сетях. — Мои мысли обращены к семьям погибших и пострадавшим. Швейцарии, ее народу и властям я выражаю полную солидарность Франции и нашу братскую поддержку.
Бар Le Constellation находится в городе Кранс-Монтана, в швейцарском регионе Вале, популярном среди британских туристов.
До швейцарской столицы Берна примерно два часа езды. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли около 1:30 ночи по местному времени, когда гости праздновали начало 2026 года.