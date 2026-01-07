Трамп: Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти

— С радостью сообщаю, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной, разрешенной к использованию нефти. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и я, как президент Соединенных Штатов Америки, буду контролировать эти средства, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов! Я поручил министру энергетики Крису Райту немедленно приступить к реализации этого плана. Нефть будет доставлена ​​на судах-хранилищах непосредственно на разгрузочные причалы в Соединенных Штатах, — написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social 7 января.

Напомним, 3 января Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.

В тот же день Верховный суд Венесуэлы предоставил вице-президенту Делси Родригес полные президентские полномочия. Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.

6 января Мадуро и его супругу под усиленной охраной доставили на вертолете из столичного центра заключения в Бруклине на вертолетную площадку на Манхэттене, а затем кортежем доставили в здание суда за несколько часов до начала заседания. Свергнутый лидер Венесуэлы и его жена не признали себя виновными. Следующее судебное заседание по делу состоится 17 марта.

Ранее Генсек ООН и власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.