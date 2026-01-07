Трамп: Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти
Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Kazinform.
— С радостью сообщаю, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной, разрешенной к использованию нефти. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и я, как президент Соединенных Штатов Америки, буду контролировать эти средства, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!
Я поручил министру энергетики Крису Райту немедленно приступить к реализации этого плана. Нефть будет доставлена на судах-хранилищах непосредственно на разгрузочные причалы в Соединенных Штатах, — написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social 7 января.
Напомним, 3 января Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.
Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.
В тот же день Верховный суд Венесуэлы предоставил вице-президенту Делси Родригес полные президентские полномочия. Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы.
6 января Мадуро и его супругу под усиленной охраной доставили на вертолете из столичного центра заключения в Бруклине на вертолетную площадку на Манхэттене, а затем кортежем доставили в здание суда за несколько часов до начала заседания. Свергнутый лидер Венесуэлы и его жена не признали себя виновными. Следующее судебное заседание по делу состоится 17 марта.
Ранее Генсек ООН и власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.