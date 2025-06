Трамп откладывает решение по Ирану. Что произошло за день

Шестой день военной активности между Израилем и Ираном сопровождался взаимными ударами, возрастающей угрозой вовлечения США в конфликт и дипломатическими мерами.

Эскалация военных ударов

Иран запустил 30 ракет и БПЛА по территории Израиля, которые пришлись на Тель-Авив, Иерусалим и северные регионы. Израильская ПВО отразила часть ракет.

Израиль нанес ответные авиаудары по объектам в Иране. Самолеты ВВС нанесли удары по заводу по производству центрифуг в Тегеране, а также по заводам по производству оружия в ходе ночных ударов.

Утром израильские ВВС нанесли удары по примерно 40 иранским военным объектам на западе Ирана.

Армия обороны Израиля призвала жителей 18-го округа Тегерана к эвакуации. Со своей стороны Корпус стражей исламской революции Ирана объявил об эвакуации части северного Тель-Авива, а также заявил о контроле неба над Израилем.

Иран также впервые сбил израильский беспилотник Hermes 900 в небе над Исфаханом. Израильские военные подтвердили потерю БПЛА, заявив, что в нем не было чувствительной информации.

Iran appears to have finally managed to down its first aircraft with the Israel Air Force, a “Hermes 900” Long-Endurance Tactical Drone, which they claim to have downed last night over the Isfahan Province of Central Iran. Footage from Iranian state-run media appears to confirm… pic.twitter.com/rAgF7tHo6G — OSINTdefender (@sentdefender) June 18, 2025

«Иран не капитулирует»

В эфир вышло телевизионное обращение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который заявил, что Иран не сдастся, и предупредил о «непоправимом ущербе» в случае вмешательства США.

In an address to the nation, Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei rejected President Trump’s call for surrender in the conflict with Israel, and warned any US strikes on Iran will have “irreparable consequences.” pic.twitter.com/s3Y2tYbYzo — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 18, 2025

— Американцы должны понимать: любое военное вмешательство против Ирана обернется для них непоправимым ущербом, — подчеркнул Хаменеи. — Мы не сдаемся перед навязанной войной, как и не примем навязанный мир. Никто не в силах заставить Иран капитулировать.

США еще не решили

По сообщениям Wall Street Journal президент США Дональд Трамп пока не решил, могут ли США присоединиться к Израилю в осуществлении атак по ядерным проектам Ирана.

Накануне Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор, а американский президент провел заседание Совета национальной безопасности США, итоги которого не раскрываются.

В среду президент США Дональд Трамп отказался сообщить, отдаст ли он приказ нанести удар по ядерным объектам Ирана.

— Я могу это сделать. Я могу этого не сделать. Никто не знает, что я собираюсь делать, — заявил Трамп журналистам у Белого дома.

Отвечая на вопрос журналиста о заявлении аятоллы Али Хаменеи об отказе капитулировать, Дональд Трамп заявил, что Иран совершил ошибку, и пожелал Верховному лидеру удачи.

— Я скажу: «Удачи»... Они совершили ошибку, — сказал Трамп.

Reporter: “Mr. President, what do you say to the Supreme Leader of Iran who says that they will not surrender?”



President Trump: “I say, 'Good luck.'.. They made a mistake.” pic.twitter.com/wpxfvZQIfY — RedWave Press (@RedWave_Press) June 18, 2025

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что американские военные «готовы выполнить» любое решение, которое может принять президент США Дональд Трамп по вопросам войны и мира.

Иранcкие дипломаты заявляют, что власти страны примут жесткие ответные меры против США, если будет установлена их прямая причастность к атакам на иранскую территорию.

Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что прямая военная помощь США Израилю на фоне ударов по Ирану может радикально дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

На этом фоне международные СМИ сообщают о переброске американских военных самолетов-заправщиков и боевой авиации на Ближний Восток. По сообщениям ряда СМИ, Пентагон привел американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему Ближневосточному региону, включая ОАЭ, Иорданию и Саудовскую Аравию.

Поражено более 1100 целей - ЦАХАЛ

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что с пятницы израильские ВВС нанесли сотни ударов по более чем 1100 иранским объектам.

— Мы действуем систематически, чтобы нейтрализовать ядерную угрозу, — заявил Дефрин.

The Israeli Air Force has hit over 1,100 Iranian assets in hundreds of strikes in Iran since Friday, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says in a press conference.



"We are operating systematically to neutralize the nuclear threat," he says, adding that the strikes are… pic.twitter.com/ZmhZ48a3un — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 18, 2025

Власти Ирана попросили население удалить WhatsApp

Государственное телевидение Ирана призвало граждан удалить со смартфонов приложение WhatsApp, обвинив мессенджер в передаче пользовательских данных Израилю. При этом не было предоставлено никаких доказательств.

Компания WhatsApp, принадлежащая корпорации Meta, в официальном заявлении отвергла обвинения.

Доказательств нет — МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что у агентства нет доказательств того, что Иран систематически разрабатывает ядерное оружие.

— Мы не нашли доказательств систематических усилий по созданию ядерного оружия, — отметил он в интервью CNN. — Если такие работы ведутся скрытно, то у нас нет возможности это зафиксировать.

❗️❗️❗️ Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi admits that Iran was not going to make a nuclear weapon.



"What we reported was that we did not have any proof of a systematic effort (by Iran) to move toward a nuclear weapon". pic.twitter.com/4MKN0OqiLb — Press TV 🔻 (@PressTV) June 18, 2025

Израиль начал планировать удары по Ирану еще в декабре

Израиль начал планировать удары по Ирану в декабре после того, как уничтожение ливанской группировки «Хезболла» и падение режима Асада в Сирии открыли воздушный коридор, сообщает New York Times.

Согласно сообщению, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Белый дом в феврале, он выступил в Овальном кабинете с докладом о ядерной программе Ирана для президента США Дональда Трампа.

Израиль начал возвращать своих граждан, застрявших за рубежом

В аэропорту им.Бен-Гуриона в Тель-Авиве приземлились первые репатриационные рейсы, сегодня ожидается возвращение домой 2800 человек.

Сообщается, что от 100 тыс. до 150 тыс. израильтян оказались в затруднительном положении из-за обмена ударами между Израилем и Ираном, который привел к закрытию израильского воздушного пространства.

Хакерская группа атаковала иранскую криптобиржу

Хакерская группа Predatory Sparrow, которая накануне взяла на себя ответственность за кибератаку на иранский государственный банк Sepah, утверждает, что осуществила кибератаку на иранскую компанию по обмену криптовалют Nobitex.