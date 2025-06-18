Никто не в силах заставить Иран капитулировать - Верховный лидер страны в ответ на требование Трампа

Высший руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи в телеобращении в среду предупредил Соединенные Штаты о тяжелых последствиях в случае начала военных действий против Ирана.

Его заявление прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа, потребовавшего от Тегерана «безоговорочной капитуляции».

— Американцы должны понимать: любое военное вмешательство против Ирана обернется для них непоправимым ущербом, — подчеркнул Хаменеи. — Мы не сдаемся перед навязанной войной, как и не примем навязанный мир. Никто не в силах заставить Иран капитулировать.

Рахбар осудил угрозы со стороны главы Белого дома, назвав их «вульгарными» и «неприемлемыми».

Он отметил, что «мудрые люди, знакомые с историей Ирана», никогда бы не обратились к Тегерану с языком ультиматумов.

— Иранский народ не тот, кого можно принудить к капитуляции. Мы твердо стоим на защите своей независимости, безопасности и достоинства, — добавил он.

В своем обращении Хаменеи также прокомментировал поведение граждан в ответ на последние удары Израиля по территории Ирана. Он назвал реакцию на израильскую агрессию «достойной, мужественной и своевременной» и подчеркнул, что это свидетельствует о зрелости и духовной силе иранского общества.

— Мы гордимся тем, как народ Ирана сохраняет спокойствие и твердость перед лицом агрессии, — заявил он. — Это свидетельствует о глубоком осознании и национальном достоинстве.

Сообщение Хаменеи прозвучало на фоне усиливающегося противостояния в регионе и дискуссий в США о возможном участии в ударах по подземным ядерным объектам Ирана.

Напомним, президент США заявил в среду о возможности устранения Верховного лидера Ирана.