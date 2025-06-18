Никто не в силах заставить Иран капитулировать - Верховный лидер страны в ответ на требование Трампа
Аятолла Хаменеи заявил, что Иран не поддастся ни навязанной войне, ни навязанному миру, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Высший руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи в телеобращении в среду предупредил Соединенные Штаты о тяжелых последствиях в случае начала военных действий против Ирана.
Его заявление прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа, потребовавшего от Тегерана «безоговорочной капитуляции».
— Американцы должны понимать: любое военное вмешательство против Ирана обернется для них непоправимым ущербом, — подчеркнул Хаменеи. — Мы не сдаемся перед навязанной войной, как и не примем навязанный мир. Никто не в силах заставить Иран капитулировать.
Рахбар осудил угрозы со стороны главы Белого дома, назвав их «вульгарными» и «неприемлемыми».
Он отметил, что «мудрые люди, знакомые с историей Ирана», никогда бы не обратились к Тегерану с языком ультиматумов.
— Иранский народ не тот, кого можно принудить к капитуляции. Мы твердо стоим на защите своей независимости, безопасности и достоинства, — добавил он.
В своем обращении Хаменеи также прокомментировал поведение граждан в ответ на последние удары Израиля по территории Ирана. Он назвал реакцию на израильскую агрессию «достойной, мужественной и своевременной» и подчеркнул, что это свидетельствует о зрелости и духовной силе иранского общества.
— Мы гордимся тем, как народ Ирана сохраняет спокойствие и твердость перед лицом агрессии, — заявил он. — Это свидетельствует о глубоком осознании и национальном достоинстве.
Сообщение Хаменеи прозвучало на фоне усиливающегося противостояния в регионе и дискуссий в США о возможном участии в ударах по подземным ядерным объектам Ирана.
Напомним, президент США заявил в среду о возможности устранения Верховного лидера Ирана.