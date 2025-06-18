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    17:01, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран примет ответные меры против США в случае подтвержденной причастности к атакам

    Тегеран рассматривает действия Вашингтона как соучастие в израильской операции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран примет ответные меры против США в случае подтвержденной причастности к атакам
    Фото: x.com / @AliBahreini5

    Иран примет жесткие ответные меры против США, если будет установлена их прямая причастность к атакам на иранскую территорию. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни в ходе общения с журналистами в среду.

    — Если мы придем к выводу, что Соединенные Штаты напрямую причастны к нападениям на Иран, мы начнем отвечать США так же, как отвечаем Израилю, — подчеркнул дипломат. — Мы не проявим ни малейшего колебания в защите нашего народа, безопасности и территории. Ответ будет серьезным, решительным и без ограничений.

    Бахрейни также отметил, что Иран рассматривает действия США как соучастие в израильской военной кампании, и предупредил, что уровень вовлеченности американской стороны внимательно отслеживается.

    — Мы уверены, что иранские вооруженные силы отреагируют соразмерно, в рамках международного права. Мы отреагируем тогда, когда это будет необходимо, — заявил он.

    По словам посла, Тегеран уже довел до Вашингтона свою позицию: любая прямая военная интервенция США будет встречена жестким ответом.

    Растущее напряжение и шаги США

    С начала эскалации США официально не принимали участия в ударах по иранской территории, однако оказывали поддержку Израилю, включая перехват ракет, запущенных по его территории. По данным агентства Reuters, американская сторона перебрасывает в регион дополнительные истребители и продлевает срок развертывания ранее размещенных самолетов.

    Согласно серии фотографий, на которые ссылается BBC, американские военные самолеты во вторник покинули военную базу в Восточной Англии. По данным издания, в состав группы самолетов входил самолет-заправщик.

    Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Иран должен пойти на «безоговорочную капитуляцию».

    Комментируя эти слова, иранский дипломат назвал их «чрезвычайно враждебными и необоснованными» и пообещал учитывать риторику американского лидера в дальнейших оценках и действиях Тегерана.

    — Мы не можем игнорировать заявления президента США. Мы внимательно следим за тем, что говорит Трамп, — добавил Бахрейни.

    Напомним, президент США накануне заявил о возможности устранить Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но пока его ликвидацию не планируют.

    Теги:
    ООН Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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