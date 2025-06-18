Иран примет ответные меры против США в случае подтвержденной причастности к атакам

Иран примет жесткие ответные меры против США, если будет установлена их прямая причастность к атакам на иранскую территорию. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни в ходе общения с журналистами в среду.

— Если мы придем к выводу, что Соединенные Штаты напрямую причастны к нападениям на Иран, мы начнем отвечать США так же, как отвечаем Израилю, — подчеркнул дипломат. — Мы не проявим ни малейшего колебания в защите нашего народа, безопасности и территории. Ответ будет серьезным, решительным и без ограничений.

Бахрейни также отметил, что Иран рассматривает действия США как соучастие в израильской военной кампании, и предупредил, что уровень вовлеченности американской стороны внимательно отслеживается.

— Мы уверены, что иранские вооруженные силы отреагируют соразмерно, в рамках международного права. Мы отреагируем тогда, когда это будет необходимо, — заявил он.

По словам посла, Тегеран уже довел до Вашингтона свою позицию: любая прямая военная интервенция США будет встречена жестким ответом.

Растущее напряжение и шаги США

С начала эскалации США официально не принимали участия в ударах по иранской территории, однако оказывали поддержку Израилю, включая перехват ракет, запущенных по его территории. По данным агентства Reuters, американская сторона перебрасывает в регион дополнительные истребители и продлевает срок развертывания ранее размещенных самолетов.

Согласно серии фотографий, на которые ссылается BBC, американские военные самолеты во вторник покинули военную базу в Восточной Англии. По данным издания, в состав группы самолетов входил самолет-заправщик.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Иран должен пойти на «безоговорочную капитуляцию».

Комментируя эти слова, иранский дипломат назвал их «чрезвычайно враждебными и необоснованными» и пообещал учитывать риторику американского лидера в дальнейших оценках и действиях Тегерана.

— Мы не можем игнорировать заявления президента США. Мы внимательно следим за тем, что говорит Трамп, — добавил Бахрейни.

Напомним, президент США накануне заявил о возможности устранить Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но пока его ликвидацию не планируют.