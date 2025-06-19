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    20:20, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран впервые сбил израильский беспилотник над Исфаханом

    Израиль признал потерю БПЛА, но отверг утверждения о сбитом истребителе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран впервые сбил израильский беспилотник над Исфаханом
    Фото: x.com / @SuppressedNws

    Вооруженные силы Ирана заявили, что в ночь на вторник сбили израильский беспилотник над центральной частью страны, в районе города Исфахан. По данным иранского государственного телевидения IRIB, речь идет о разведывательном аппарате типа Hermes 900, используемом ВВС Израиля. В эфире были продемонстрированы кадры обломков летательного аппарата.

    Как сообщает The Times of Israel, это первый в своем роде случай.

    Армия обороны Израиля позднее подтвердила инцидент, сообщив, что в ходе боевых действий над Ираном один из израильских беспилотников действительно был сбит ракетой класса «земля–воздух».

    — Беспилотник потерпел крушение, однако нет опасений по поводу утечки информации, — говорится в заявлении.

    Израильские военные уточнили, что с пятницы осуществляют операции на расстоянии свыше 1500 километров от своих баз, в том числе в воздушном пространстве над западными районами Ирана и Тегераном. Согласно сообщению, ВВС Израиля уже уничтожили более 70 иранских зенитных батарей и продолжают наступательные действия для достижения воздушного превосходства.

    — Достижение превосходства в воздухе требует инициативных действий, сопряженных с определенными издержками, учтенными в нашем оперативном плане, — отметили в израильском военном ведомстве.

    В то же время Армия обороны Израиля подчеркнула, что расследование инцидента над Исфаханом продолжается.

    Сообщения о сбитом истребителе F-35

    Иранские СМИ также сообщили, что в ходе ночных боевых действий в районе Джавадабад, к югу от Тегерана, якобы был сбит израильский истребитель пятого поколения F-35.

    Об этом написало официальное агентство IRNA, ссылаясь на источники в вооруженных силах страны. Однако подтверждений этим утверждениям представлено не было.

    Израильская сторона отказалась комментировать данную информацию, отметив ранее, что не теряла ни одного боевого самолета над территорией Ирана.

    В среду Иран заявил о контроле неба над Израилем и заявил о необходимости эвакуироваться жителям районов Тель-Авива.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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