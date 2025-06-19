Иран впервые сбил израильский беспилотник над Исфаханом

Вооруженные силы Ирана заявили, что в ночь на вторник сбили израильский беспилотник над центральной частью страны, в районе города Исфахан. По данным иранского государственного телевидения IRIB, речь идет о разведывательном аппарате типа Hermes 900, используемом ВВС Израиля. В эфире были продемонстрированы кадры обломков летательного аппарата.

Iran appears to have finally managed to down its first aircraft with the Israel Air Force, a “Hermes 900” Long-Endurance Tactical Drone, which they claim to have downed last night over the Isfahan Province of Central Iran. Footage from Iranian state-run media appears to confirm… pic.twitter.com/rAgF7tHo6G — OSINTdefender (@sentdefender) June 18, 2025

Как сообщает The Times of Israel, это первый в своем роде случай.

Армия обороны Израиля позднее подтвердила инцидент, сообщив, что в ходе боевых действий над Ираном один из израильских беспилотников действительно был сбит ракетой класса «земля–воздух».

— Беспилотник потерпел крушение, однако нет опасений по поводу утечки информации, — говорится в заявлении.

Израильские военные уточнили, что с пятницы осуществляют операции на расстоянии свыше 1500 километров от своих баз, в том числе в воздушном пространстве над западными районами Ирана и Тегераном. Согласно сообщению, ВВС Израиля уже уничтожили более 70 иранских зенитных батарей и продолжают наступательные действия для достижения воздушного превосходства.

— Достижение превосходства в воздухе требует инициативных действий, сопряженных с определенными издержками, учтенными в нашем оперативном плане, — отметили в израильском военном ведомстве.

В то же время Армия обороны Израиля подчеркнула, что расследование инцидента над Исфаханом продолжается.

Сообщения о сбитом истребителе F-35

Иранские СМИ также сообщили, что в ходе ночных боевых действий в районе Джавадабад, к югу от Тегерана, якобы был сбит израильский истребитель пятого поколения F-35.

Об этом написало официальное агентство IRNA, ссылаясь на источники в вооруженных силах страны. Однако подтверждений этим утверждениям представлено не было.

Израильская сторона отказалась комментировать данную информацию, отметив ранее, что не теряла ни одного боевого самолета над территорией Ирана.

В среду Иран заявил о контроле неба над Израилем и заявил о необходимости эвакуироваться жителям районов Тель-Авива.