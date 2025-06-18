Иран заявил о контроле неба над Израилем

Незадолго до этого очередное подобное предупреждение жителям Ирана издала через соцсети израильская армия: она сообщила, что собирается нанести удары по военным целям в одном конкретном районе Тегерана.

КСИР также заявил, что взял под полный контроль небо над Израилем.

По логике КСИР, основания говорить о полном контроле над израильским небом ему дает последний ракетный удар по Израилю.

Армия обороны Израиля этой ночью сообщала, что Иран в два приема в течение часа запустил около 25 ракет. Детальной информации о последствиях на земле нет; израильские медики сообщали прессе, что вызовов к раненым не получали.

О ключевых событиях вокруг вооруженного конфликта между Израилем и Ираном — в обзоре собственного корреспондента агентства Kazinform.