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    08:26, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран заявил о контроле неба над Израилем

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выдал предупреждение о необходимости эвакуироваться жителям части Тель-Авива, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Израиль-Иран
    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    Незадолго до этого очередное подобное предупреждение жителям Ирана издала через соцсети израильская армия: она сообщила, что собирается нанести удары по военным целям в одном конкретном районе Тегерана.

    КСИР также заявил, что взял под полный контроль небо над Израилем.

    По логике КСИР, основания говорить о полном контроле над израильским небом ему дает последний ракетный удар по Израилю.

    Армия обороны Израиля этой ночью сообщала, что Иран в два приема в течение часа запустил около 25 ракет. Детальной информации о последствиях на земле нет; израильские медики сообщали прессе, что вызовов к раненым не получали.

    О ключевых событиях вокруг вооруженного конфликта между Израилем и Ираном — в обзоре собственного корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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