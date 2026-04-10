Токаев призвал повысить уровень правосознания граждан

— В связи с этим хочу вновь подчеркнуть один крайне важный момент: нам необходимо укоренить в обществе принцип верховенства права, то есть сформировать высокий уровень правосознания. Идеология Закона и Порядка должна стать незыблемым ориентиром во всех сферах жизнедеятельности: от соблюдения норм поведения в общественных местах и в быту, в том числе на различных мероприятиях и семейных праздниках, до культуры вождения на дорогах. Ранее в своих выступлениях я уже останавливался на вопросе безопасности дорожного движения. К сожалению, в Казахстане ежегодно тысячи людей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий, зачастую вследствие грубых нарушений правил дорожного движения. Это недопустимо. Раньше говорили, что у нас много дорожно-транспортных происшествий, потому что в стране, дескать, плохие дороги. В последние несколько лет мы проводим масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры во всех регионах. Но трагедий не становится меньше, — сказал Президент.

По словам Глаы государства, текущее положение требует пристального внимания Правительства и всего общества.

— Следует внедрить высокую культуру вождения, неукоснительного соблюдения гражданами всех установленных правил. Недопустимы факты проявления неуважения к полицейским и, тем более, нападения на них. Такие случаи должны решительно пресекаться в рамках закона, как и все попытки героизации людей, зараженных бациллой правового нигилизма, другими словами, злостных хулиганов, бандитов. Если мы хотим стать прогрессивной нацией, то должны поставить прочный заслон любым посягательствам на честь и достоинство полицейских, врачей, учителей, работников сферы услуг и всех добросовестных, законопослушных граждан, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Глава государства выступил на церемонии награждения ученых, где рассказал о мерах системной поддержки науки. Он отметил, что наука должна работать на нужды экономики и общества.

Касым-Жомарт Токаев поручил усилить подготовку инженерно-технических специалистов и поблагодарил ученых за вклад в разработку и принятие Конституции.

Также Глава государства заявил об общей ответственности государства и родителей за воспитание молодежи. Он подчеркнул, что нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям. Токаев отметил роль ученых в продвижении ценностей просвещения, законности и общественной ответственности.

В своем выступлении Президент анонсировал выборы в Курултай на август.