    13:25, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям — Президент

    Культура чтения должна стать одной из граней высокого качества нации, отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения ученых, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    — Недавно в США один из судов вынес решение, согласно которому алгоритмы определенных интернет-платформ признаны как причиняющие вред детям инструменты, провоцирующие у них психологическую зависимость. Для нас этот вывод очевиден. Поэтому нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам. Это уже факт, не нуждающийся в дополнительном изучении и доказательстве.

    Укрепление института семьи, школьной системы по сути зиждется на привитии детям культуры чтения. Так, во всяком случае, должно быть. Вопреки пессимистическим рассуждениям книги не утратили своего значения как источник знаний, и даже в качестве наставника.

    — Говорят, что каждая прочитанная книга — это прожитая жизнь. Хорошо известно, что книги наилучшим образом развивают когнитивные способности, расширяют кругозор, укрепляют уверенность людей в собственных силах.

    Совсем скоро Казахстан во второй раз отметит Национальный день книги. Эта очень востребованная общественная инициатива должна быть подкреплена грамотно выстроенной издательской работой в стране, в том числе с изданием актуальных, полезных художественных произведений зарубежных авторов.

    - Культура чтения должна стать неотъемлемой частью нашего культурного кода, одной из граней высокого качества нации. Считаю, что наши ученые обязаны внести свой весомый вклад в это дело, - отметил Президент.

    Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых, где рассказал о мерах системной поддержки науки, напомнил об общей ответственности государства и родителей за воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи, поручил усилить подготовку инженерно-технических специалистов.

    Динара Жусупбекова
