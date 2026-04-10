Правовой нигилизм нам не попутчик — Президент о важности культуры ответственности и дисциплины

— В этом сложном процессе особая роль принадлежит ученым как носителям прогрессивных ценностей, интеллектуальным и моральным авторитетам. Настоящие ученые всегда находились в авангарде противостояния с архаикой и невежеством, гордо шли вперед по пути просвещения и знаний. Как мудро сказал Второй учитель мира Аль-Фараби, «знание без воспитания — враг человечества». Поэтому истинный прогресс возможен лишь тогда, когда он сопряжен с гуманизмом, справедливостью, ответственностью, воспитанием подрастающего поколения в духе уважительного отношения к морали и законности, — сказал Президент.

Он отметил, что казахстанское общество не должно идти на поводу деструктивных, разрушительных по своим последствиям представлений о плохом и хорошем, доверять чуждому нашему ДНК мировоззрению относительно общественной и личной морали и нравственности.

— Попытки подорвать общественное согласие и стабильность, разжечь социальную и межнациональную рознь, будут решительно пресекаться согласно закону. Как указано в Конституции, в стране должны царить Закон и Порядок. Считаю, что голос наших ученых должен звучать громче, чтобы продвигать в обществе, особенно в молодежной среде, культуру ответственности и дисциплины. Правовой нигилизм нам не попутчик, мы за здравомыслие и законопослушание, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых, где рассказал о мерах системной поддержки науки. Он отметил, что наука должна работать на нужды экономики и общества.

Касым-Жомарт Токаев поручил усилить подготовку инженерно-технических специалистов и поблагодарил ученых за вклад в разработку и принятие Конституции.

Также Глава государства заявил об общей ответственности государства и родителей за воспитание молодежи.

В своем выступлении Президент анонсировал выборы в Курултай на август.