TikTok и другие соцсети должны стать площадкой позитивной культуры - депутат Ерлан Саиров

Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров выступил месяц назад с заявлением о пагубном влиянии социальной сети TikTok на детей. В своем депутатском запросе на имя Премьер-министра Олжаса Бектенова он предложил ввести ограничения на использование этой платформы. Почему депутат выступает против площадки TikTok, а не других социальных сетей, он рассказал в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

По словам Ерлана Саирова, сегодня социальные сети являются одним из двигателей либерализации общественных отношений не только в нашей стране, но и во всем мире. Однако, наравне с благами они несут определенные риски и угрозы.

- Мы видим, что в TikTok есть пропаганда суицида, азартных игр, насилия, религиозного экстремизма, эротики. Есть аспекты буллинга как взрослых, так и детей. Поэтому на неокрепшее сознание наших детей соцсети могут оказывать негативное влияние и иметь последствия в их социализации в будущем. Такие направления нужно ограничивать не только для наших детей, но и для всей аудитории в нашей стране. TikTok и другие соцсети должны стать площадкой позитивной культуры и общественной повестки дня, драйверами политического развития нашей страны, - высказался он.

Депутат считает, что сегодня в глобальной борьбе казахстанский национальный код уступает чуждым нашей культуре социальным и духовным элементам.

- Поэтому государство должно регулировать соцсети таким образом, чтобы нивелировать все негативное, что будет влиять в будущем на самосознание детей и их социализацию в рамках нашего культурного кода. Наши дети должны быть ограждены от всех негативных форм влияния, - говорит Ерлан Саиров.

В связи с этим, мажилисмен предложил внедрить в Казахстане практику, используемую в Китае - ограничить доступ детям до 18 лет к определенным видам контента. По его словам, в Китае дети смотрят только мультфильмы или изображения патриотического характера.

Однако депутат отметил, что предлагаемые ограничения касаются не только TikTok, но и других соцсетей.

- Речь идет не только о платформе TikTok, просто сегодня аудитория этой соцсети в Казахстане очень большая. Около 14 млн человек являются пользователями. Но, если мы сможем регулировать TikTok таким образом, чтобы он стал образцом моральных качеств и площадкой позитивной общественной культуры, тогда мы должны будем перейти и к другим соцсетям, чтобы они также несли в себе позитивные социальные инструменты и ценности, - пояснил депутат.

В заключении Саиров привел примеры строгого регулирования социальных сетей в других странах.

- Например, закон Европейского союза, который регулирует соцсети, является более строгим, чем закон Казахстана. Если в Европе какая-либо соцсеть не соблюдает принятые законы, штрафные санкции доходят до миллиарда долларов. Также, например, если соцсеть не убирает контент, касающийся буллинга или религиозного экстремизма, то штрафные санкции могут составить от 6% глобального денежного оборота компании. Это миллиарды долларов. А в Казахстане меры государственного регулирования более либеральны, чем в других странах. Сегодня казахстанские власти относятся лояльно к соцсетям, тем не менее мы должны применять инструменты, которыми уже пользуются другие страны, - сказал депутат.

Напомним, ранее популярную соцсеть предложили заблокировать в России. В Кыргызстане тоже сообщили, что ограничат доступ к TikTok.

В конце апреля Еврокомиссия инициировала разбирательство против этой платформы. В это же время Президент США Джо Байден подписал закон, требующий от владельца TikTok продать эту соцсеть. После чего TikTok и ее китайская материнская компания ByteDance подали в суд на правительство США в попытке опротестовать данный закон.

В феврале этого года министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что в Казахстане также рассматривается вопрос блокировки платформы. Проблему распространения негативного контента на площадке TikTok ранее поднимал в своем депутатском запросе сенатор Алишер Сатвалдиев.

В свою очередь, медиа-продюсер, основатель самого популярного в СНГ TikTok-хауса BIP House Асхат Халимов поделился своим мнением и сказал, что легче что-то исправить, чем блокировать всю платформу.

Психолог частной практики, суицидолог Карлыгаш Мелис высказалась о влиянии соцсети на детскую психику.