TikTok подал в суд против запрета приложения в США

TikTok и ее китайская материнская компания ByteDance подали в суд на правительство США в попытке опротестовать закон о запрете компании, подписанный президентом Джо Байденом, передает агентство Kazinform со ссылкой на golosameriki.com.

Представители ByteDance утверждают, что закон нарушает Первую поправку к Конституции о защите свободы слова.

Закон, принятый в США, дает китайской ByteDance менее восьми месяцев на продажу американской части TikTok или работу приложения запретят в стране.

- Продажа активов «просто невозможна: ни с коммерческой, ни с технологической, ни с юридической точки зрения, — заявили в TikTok и ByteDance. — Нет никаких сомнений в том, что этот закон приведет к закрытию TikTok к 19 января 2025 года, заставив замолчать 170 миллионов американцев, которые используют платформу для общения.

Согласно новому закону, если компания не выполнит условия, то Apple и Google не смогут предлагать пользователям приложение TikTok. Службам интернет-хостинга также будет запрещено поддерживать приложение.

Закон был принят после того, как законодатели США выразили обеспокоенность тем, что TikTok может угрожать национальной безопасности, поскольку власти Китая могут собирать данные американцев через приложение.

В иске говорится, что правительство Китая «выступает решительно против» принудительной продажи TikTok и не позволит экспортировать алгоритм TikTok, который является наиболее ценной частью приложения.

В документе говорится, что TikTok потратил 2 миллиарда долларов на меры по защите пользовательских данных. Компания также согласилась на «вариант отключения», который даст США право приостановить работу приложения, если оно нарушит условия 90-страничного проекта Соглашения о национальной безопасности.