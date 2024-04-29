Сегодня обсуждения о влиянии социальных сетей на ребенка стали очень актуальными в Казахстане, особенно в контексте возможной блокировки платформы TikTok. Некоторые казахстанцы считают соцсеть потенциально опасной для психического здоровья детей, однако так ли это на самом деле? Корреспондент агентства Kazinform задала этот вопрос психологу частной практики, суицидологу Карлыгаш Мелис.

В первую очередь, психолог отметила, что выступает против блокировки TikTok на территории страны.

— Я считаю это неприемлемым как принцип запрета свободы. Так как это прецедент к блокировке всех «неугодных» социальных платформ для всех граждан. Влияние на детей может исходить не только из социальной сети, но и из любого другого источника, — утверждает Карлыгаш Мелис.

По ее словам, TikTok не отличается от других социальных сетей по своему влиянию на детей. Воздействие на ребенка может оказывать множество разных факторов, включая семейную среду, образовательные учреждения, ближайшие зоны развития, игры и другие факторы жизнедеятельности.

— На психику детей прежде всего влияет среда формирования — семья. Если в семье нет благополучного развития, ребенок будет бежать в любую другую сторону, подальше от реальности. И это не только социальная сеть. Это может быть улица, группы, компании и другие дети, — говорит психолог.

Карлыгаш Мелис считает, что TikTok — это самая обычная платформа, которая подстраивается под определенный запрос поиска, содержащая как негативную, так и позитивную информацию.

— Контент, содержащий неподобающую информацию, TikTok блокирует. Этим самым он «очищает» платформу самостоятельно. Негативные видео про насилие, драки и пропаганду нездорового образа жизни могут пошатнуть психическое равновесие детей. Однако, они тоже показывают обратную сторону жизни. Устрашающие видео заставляют переживать и думать о последствиях, с которыми дети могут столкнуться по неосторожности, — пояснила она.

С другой стороны, по ее словам, TikTok может стать источником мотивации для детей. Многочисленные полезные и познавательные видео могут стимулировать интерес к обучению и развитию личности.

В заключении психолог подчеркнула, что для обеспечения безопасного использования TikTok детьми необходимо ввести возрастной ценз, согласовав это с родителями или взрослыми людьми, исполняющими родительские обязанности.

— Доверительные отношения между родителями и детьми — основа психического здоровья и развития ребенка как личности. Наверное, минусом TikTok может считаться то, что безвозвратно «съедается» время, которое не восполнить ничем. Ибо время — одно из самых бесценных вещей. Но об этом дети не знают. Задача взрослых — помогать детям ориентироваться в потоке информационного пространства, — добавила Карлыгаш Мелис.

Напомним, ранее популярную соцсеть предложили заблокировать в России. В Кыргызстане тоже сообщили, что ограничат доступ к TikTok.

Еврокомиссия инициировала разбирательство против этой платформы.

Президент США Джо Байден подписал закон, требующий от владельца TikTok продать эту соцсеть. После чего в TikTok заявили, что будут бороться в суде против запрета в США.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что в Казахстане также рассматривается этот вопрос. Проблему распространения негативного контента на площадке TikTok ранее поднимал в своем депутатском запросе сенатор Алишер Сатвалдиев. Ограничить использование TikTok казахстанцами призывает и депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

Медиа-продюсер, основатель самого популярного в СНГ TikTok-хауса BIP House Асхат Халимов тоже поделился своим мнением и сказал, что легче что-то исправить, чем блокировать всю платформу.