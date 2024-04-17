РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:32, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    В России могут заблокировать TikTok

    TikTok
    Фото: пресс-служба TikTok

    Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России. Эксперты считают, что российские соцсети за счет этого нарастят свою аудиторию. Регулятор уже принял обращение и рассмотрит его до 8 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Приложение TikTok в России сейчас работает, но доступны лишь видеоролики уже двухлетней давности. Как напоминается в обращении АППСИМ, блогеры вместе с этим лишились доходов от просмотров.

    — Фактически, все, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, это оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok, — считают в объединении.

    Согласно проведенному АППСИМ опросу среди пользователей сервисов коротких видеороликов, 70% из них продолжают пользоваться TikTok: часть из них пользуются по привычке, а кто-то просто не придает значения давности ролика.

    Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии. АППСИМ отмечает, что после выраженной в 2019 году готовности платформы локализовать данные не было публичных сообщений об исполнении закона. Эксперты, помимо этого, не смогли найти в соцсети признаков исполнения так называемого закона о рекомендательных алгоритмах.

    В случае выявления нарушений ассоциация просит Роскомнадзор рассмотреть применение «высшей меры наказания» — блокировку на территории РФ.

    — Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как «VK видео», Yappy, «Дзен» и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка, — подытожили в АППСИМ.

    Теги:
    Соцсети Видео TikTok Россия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!